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"Штраф 50 тыс. грн". В Ивано-Франковске запретили купаться в местной реке. За несколько дней там утонуло три человека

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Марцинкив: Поручил ограничить купание в Быстрице в месте, где произошли трагические случаи
Марцинкив: Поручил ограничить купание в Быстрице в месте, где произошли трагические случаи
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

В Ивано-Франковске власти запретили купаться в местной реке Быстрице в месте, где недавно утонуло несколько человек. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook 13 июля.

По словам мэра, на реках Украины в целом произошло 30 трагических случаев за день.

"Поручил ограничить купание в Быстрице в месте, где они произошли. Также сегодня на месте проведут совещание с представителями полиции, инспекции и Нацгвардии. Патрули будут дежурить с утра до вечера! Также разместим таблички "Купаться строго запрещено! Штраф 50 тыс. грн", – написал он.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/346881637008099

Как проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 13 июля, на реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске за несколько дней утонуло три человека. 12 июля погиб ребенок. 11 июля, по информации ГСЧС, в реке погиб мужчина.

Контекст:

ГСЧС сообщала, что с начала года на водоемах Украины погибло 665 человек, в том числе 70 детей.

Теги: Ивано-Франковск, ГСЧС, Руслан Марцинкив, купание
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