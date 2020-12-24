Укргидрометцентр прогнозирует теплый январь

Средняя температура воздуха в январе будет колебаться в пределах 0… -4 °С, что на 2–2,5 °С выше средних значений для этого месяца, сообщили в Укргидрометцентре.

Сильных морозов в январе Укргидрометцентр не прогнозирует Фото: EPA

Украинский гидрометцентр прогнозирует относительно теплую погоду в январе 2021 года. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Синоптики ожидают, что средняя температура в Украине в январе составит 0… -4 °С (местами +1… +3 °С). Это выше средних многолетних значений на 2–2,5 °С, отметили в Укргидрометцентре.

Среднемесячное количество осадков в январе составит 27–58 мм, в Карпатах – до 75 мм, в Крымских горах – до 122 мм.

В Укргидрометцентре уточнили, что средняя температура воздуха в январе составляет -1… -6 °С, средняя минимальная – от -23 до -37 °С, средняя максимальная – +7… +14 °С.

Накануне Нового года в Украине прогнозируют потепление, возможен дождь.