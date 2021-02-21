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Снег, дождь, туман и гололедица. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды 22–24 февраля

В Украине 22–24 февраля на дорогах ожидается гололедица.

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24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях ожидается снижение температуры
24 февраля в Полтавской и Днепропетровской областях ожидается снижение температуры
Фото: EPA

В Украине 22–24 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

"В следующие трое суток на Левобережье, 24 февраля местами в южных областях небольшие осадки, на остальной территории без существенных осадков. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица", – говорится в сообщении.

По информации Укргидрометцентра, ожидается ветер переменных направлений, 3–8 м/с, 23 февраля на Левобережье; 24 февраля в южной части местами порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 0...-7 °С, днем +1...+8 °С, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до +13 °С; 23 февраля в восточной части, а 24 февраля и в Полтавской и Днепропетровской областях – снижение температуры ночью до -11...-16 °С, на крайнем востоке до -21 °С, днем до -6...-11 °С.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2828751987376381

Синоптики отметили в Facebook, что в ближайшие дни днем температура будет выше 0 °С.

"Снег начал таять и есть большая вероятность падения сосулек и схода снега с крыш. Не ходите под домами", – подчеркнули в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2828754880709425

Теги: Украина, погода, дождь, Укргидрометцентр, гололед, снег, туман, осадки, дороги, температура
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