Погода в Украине. В Нацакадемии наук рассказали, будут ли зимы снежными

Главная характерная черта климата в Украине и в мире в течение последних нескольких лет – это нестабильность. Как для зимы, так и для лета характерны резкие изменения погоды и температурные скачки, отмечает заведующая отделом климатических исследований Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова.

В НАН отмечают, что зимы в Украине становятся затяжными и теплыми Фото: depositphotos.com

Выпавший на прошлой неделе в Украине снег продержится еще несколько дней, после чего растает. Новая волна морозов придет в начале февраля, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова, сообщает "Радіо Свобода".

По ее словам, главная характерная черта климата в Украине и в мире в течение последних нескольких лет – это нестабильность. Как для зимы, так и для лета характерны резкие изменения погоды и температурные скачки.

Понятие сезонов и характерные для них признаки постепенно теряют свой смысл. Метеоролог утверждает, что Украину ожидает постепенное сокращение осадков, особенно это касается восточных областей.

"Зимы становятся затяжными, теплыми, а осадки имеем преимущественно в виде дождя. И эти дожди, которые впитываются непромерзлой землей, затем консервируются кратковременными похолоданиями. Для середины января и в течение февраля снег в Украине является характерным явлением. Так оно и будет, но удержится ли снег на земле в течение всей зимы – об этом не могу сказать", – отмечает синоптик.