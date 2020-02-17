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Сотрудники николаевского завода "Океан" вышли на митинг против рейдерской атаки на предприятие

Работники Николаевского судостроительного завода "Океан" вышли на митинг из-за ареста имущественного комплекса компании.

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Рабочие обратились к президенту Владимиру Зеленскому
Рабочие обратились к президенту Владимиру Зеленскому
Фото: nikvesti.com

15 февраля сотрудники Николаевского судостроительного завода "Океан" митинговали под зданием Николаевской облгосадминистрации, сообщает сайт "НикВести".

"Стратегический завод "Океан" был нагло атакован рейдерами, поставлен под угрозу срыв контрактов. Впервые "Океан" имеет пакет заказов по судостроению, судоремонту, обработке металла, мостостроения, рабочие получают стабильную заработную плату. Я обращаюсь к президенту Владимиру Александровичу [Зеленскому]. Не дайте рейдерам уничтожить единственный в Украине судостроительный завод", – цитирует портал представителя трудового коллектива Виктора Вольского.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что вопрос об аресте имущественного комплекса предприятия Зеленский должен поставить на личный контроль.

"Сегодня мы часто говорим об инвестициях: "Приходите к нам, дорогие инвесторы". И вот эти люди, которые говорят: "Приходите к нам", и с вами поступят вот так. Я думаю, что президенту нужно лично взять на контроль данный вопрос, вопрос защиты николаевцев от рейдерства. Сегодня рейдерство переросло на новый уровень. Президента выбрали для того, чтобы сказать: "Мы против того, что было раньше". Президент сегодня не видит, что за его спиной происходят такие события", – сказал Сенкевич.

Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына попросил президента Украины спасти завод, отмечает "НикВести".

"Никто не будет работать с заводом, который имеет криминальную историю. Сегодня мой генеральный директор, менеджмент, я – мы уговариваем всех наших заказчиков, чуть ли на колени не становимся. Честно скажу, иногда врем, чтобі хоть как-то удержаться на плаву, ведь без заказов ничего не получится. Я кричу на всю страну, что завод "Океан" – это люди и прежде всего мы, те, кто собрался на этой площади. Судостроительный завод – это заказы, но, к сожалению, меня никто не слышит. Репутация завода просто уничтожена. Я пытаюсь пробиться к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. Если бы он меня принял, то мы бы, наверное, не стояли здесь", – заявил Капацына.

Он подчеркнул, что сегодня еще есть возможность спасти завод.

"Сегодня можно обратить на это внимание президента. Сегодня только одна надежда – гарант конституции должен защитить людей, завод, Николаев от этого прокурорского беспредела. Я рассказываю о простых вещах, но вы должны понимать, что за этим стоит попытка людей, связанных с [экс-членом совета директоров российского "Газпрома"] Игорем Юсуфовым, через алчных прокуроров уничтожить наш завод", – сказал собственник предприятия.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года – "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го – Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го – "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн, писало агентство “Интерфакс-Украина".

13 января 2020 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал целостный имущественный комплекс завода "Океан" в уголовном производстве по факту доведения предприятия до банкротства и незаконного завладения его имуществом. В Офисе генпрокурора заявляли, что ходатайство подано "с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

Капацына подчеркивал, что "Океан" перешел в частную собственность еще в 2000 году, когда предприятие на открытом конкурсе купила нидерландская компания Damen. "20 лет этот завод является частным активом. Я поражаюсь иллюзорным вещам, которые заявляют высокопоставленные правоохранители о попытках возврата частного актива в государственную собственность", – сказал бизнесмен в интервью "Цензор.НЕТ".

На пресс-конференции 15 января Капацына заявил, что ответственность за возможную остановку работы завода "Океан" и увольнение сотрудников будет лежать на Офисе генпрокурора и лично на генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Теги: Украина, инвестиции, Александр Сенкевич, уголовное дело, завод Океан, Николаевский судостроительный завод, Василий Капацына
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