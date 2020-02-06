"Мы будем драться за надежду возродить судостроение!" Депутаты Николаева обратились к президенту за поддержкой инвестора завода "Океан"

Из-за ареста имущества был нанесен тяжелый удар по репутации Николаевского судостроительного завода "Океан", что может привести к очередной остановке его работы и превращению в "кустарную мастерскую", заявил на сессии горсовета владелец предприятия Василий Капацына.

Депутаты Николаевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода "Океан". Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, сообщает корреспондент "НикВести".

В ходе сессии владелец судостроительного завода "Океан" Василий Капацына обратился к депутатам и рассказал о проблеме, которая сложилась на сегодняшний день на предприятии в связи с наложением ареста.

"В декабре 2018 года у Николаева возникла возможность возродить кораблестроение. На заводе сегодня работает 700 человек, а фонд заработной платы составляет 12 миллионов гривен. Я приобрел этот завод законно. Я и моя команда взяли на себя тяжелейший крест, это очень сложно, но мы поставили перед собой задачу восстановить завод. Мы смогли возродить завод, привлекли шесть иностранных контрактов. Мы вышли на сотрудничество с государственным концерном в Италии. Есть о чем говорить, мы заложили хороший фундамент. Но завод арестовали", – сказал Капацына.

Он отметил, что из-за ареста имущества был нанесен тяжелый удар по репутации завода, что может привести к очередной остановке его работы и превращению в "кустарную мастерскую".

"Я уверен, что это все лопнет как мыльный пузырь, вся эта история. Попытка облететь Капацыну не пройдет, я не встану на колени перед прокурорами. Я хочу, чтобы меня услышали, что тот репутационный удар, который нанесли, сегодня поставил под сомнение возможность вообще этот завод сохранить как судостроительный завод. Завод будет, но мы можем стать кустарной мастерской. Я не знаю, что делать дальше. Это крик души", – заявил собственник.

Депутат Николаевского городского совета Елена Киселева призвала своих коллег поддержать завод "Океан" и не позволить государству его "уничтожить".

"Никому не позволительно воровать у николаевцев надежду! Наш "Океан" стоял, город Николаев имел надежду восстановить кораблестроение, и, если нужно, мы за это будем драться всеми законными способами. Нас не нужно нянчить, не нужно своими липкими ручонками к нам лезть. Закон един для всех!" – призвала она.

"Люди поверили, что завод будет работать как судостроительный. Люди поверили, что государство завод поддержит. И сейчас спрашивают: "Неужели государство убьет наш завод?!" Мы обязаны поддержать нашего внутреннего инвестора. Все, что происходит внутри завода "Океан", происходит под лозунгом: "Патриотизм. Профессионализм. Порядочность". И мы по отношению к этому предприятию должны повести себя так же," – заявила депутат горсовета Наталия Горбенко.

В итоге 43 депутата поддержали проект решения об обращении к президенту.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года – "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008-го – Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001-го – "Судостроительный завод "Океан") специализировалось на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн, писало агентство “Интерфакс-Украина".

13 января 2020 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора арестовал целостный имущественный комплекс завода "Океан" в уголовном производстве по факту доведения предприятия до банкротства и незаконного завладения его имуществом. В Офисе генпрокурора заявляли, что ходатайство подано "с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения".

Капацына подчеркивал, что "Океан" перешел в частную собственность еще в 2000 году, когда предприятие на открытом конкурсе купила нидерландская компания Damen. "20 лет этот завод является частным активом. Я поражаюсь иллюзорным вещам, которые заявляют высокопоставленные правоохранители о попытках возврата частного актива в государственную собственность", – сказал бизнесмен в интервью "Цензор.НЕТ".

На пресс-конференции 15 января Капацына заявил, что ответственность за возможную остановку работы завода "Океан" и увольнение сотрудников будет лежать на Офисе генпрокурора и лично на генпрокуроре Руслане Рябошапке.