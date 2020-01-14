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Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода

В Офисе генпрокурора Украины объяснили, что арест наложен на имущество Николаевского судостроительного завода во избежание его незаконного отчуждения.

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Завод признали банкротом в 2013 году
Завод признали банкротом в 2013 году
Фото: wikimedia.org

13 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода (НСЗ) "Океан". Об этом проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

"С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения... наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан", – сказано в сообщении.

В ОГПУ отметили, что решение принято в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода в Николаеве.

"Прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", – подчеркнули в ведомстве.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому "Консалтинг-Гамма", напоминает "Экономическая правда".

В 2016 году агентство "РБК-Украина" сообщало, что имущество ПАО "НСЗ Океан" начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года (за время "ответственного хранения") с территории завода "Океан" было вывезено или уничтожено имущества на 40 млн грн, отмечало агентство.

3 декабря 2018 года в Николаеве состоялись открытые торги, в результате которых имущественный комплекс ПАО "НСЗ Океан" приобрела николаевская компания ООО "ТД "Аннона". 100% капитала компании принадлежит выпускнику Николаевского института кораблестроения (сегодня – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) Игорю Волошину.

Теги: Николаев, арест, Печерский суд, банкротство, имущество, завод Океан, суд, Офис генпрокурора
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