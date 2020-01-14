Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода

В Офисе генпрокурора Украины объяснили, что арест наложен на имущество Николаевского судостроительного завода во избежание его незаконного отчуждения.

13 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода (НСЗ) "Океан". Об этом проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

"С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения... наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан", – сказано в сообщении.

В ОГПУ отметили, что решение принято в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода в Николаеве.

"Прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", – подчеркнули в ведомстве.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому "Консалтинг-Гамма", напоминает "Экономическая правда".

В 2016 году агентство "РБК-Украина" сообщало, что имущество ПАО "НСЗ Океан" начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года (за время "ответственного хранения") с территории завода "Океан" было вывезено или уничтожено имущества на 40 млн грн, отмечало агентство.

3 декабря 2018 года в Николаеве состоялись открытые торги, в результате которых имущественный комплекс ПАО "НСЗ Океан" приобрела николаевская компания ООО "ТД "Аннона". 100% капитала компании принадлежит выпускнику Николаевского института кораблестроения (сегодня – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) Игорю Волошину.