Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода

13 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Николаевского судостроительного завода (НСЗ) "Океан". Об этом проинформировали в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).
"С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения... наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан", – сказано в сообщении.
В ОГПУ отметили, что решение принято в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом завода в Николаеве.
"Прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия", – подчеркнули в ведомстве.
В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому "Консалтинг-Гамма", напоминает "Экономическая правда".
В 2016 году агентство "РБК-Украина" сообщало, что имущество ПАО "НСЗ Океан" начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года (за время "ответственного хранения") с территории завода "Океан" было вывезено или уничтожено имущества на 40 млн грн, отмечало агентство.
3 декабря 2018 года в Николаеве состоялись открытые торги, в результате которых имущественный комплекс ПАО "НСЗ Океан" приобрела николаевская компания ООО "ТД "Аннона". 100% капитала компании принадлежит выпускнику Николаевского института кораблестроения (сегодня – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) Игорю Волошину.