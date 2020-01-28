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Николаевские судостроители попросили Зеленского защитить их от "самозваного лидера профсоюза"

С письмами к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратился профсоюз работников завода и Совет ветеранов предприятия. Заводчане утверждают, что Анатолий Немов выдает себя за профсоюзного лидера, но на самом деле им не является.

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В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом
В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом
Фото: epravda.com.ua

Члены профсоюза работников Николаевского судостроительного завода "Океан" написали президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо в связи с заявлением Анатолия Немова якобы от имени коллектива предприятия. Об этом пишет портал "НикВести" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

В профсоюзе назвали Немова самозванцем и заявили, что организация, главой которой он представляется, – это клон существующего профсоюза и "ни один из работников судостроительного завода "Океан" не входит в профсоюз ПАО "НСЗ "Океан", от имени которого действует Анатолий Немов".

Заявление Немова 23 января опубликовало издание "Цензор.НЕТ". Он от имени коллектива завода написал письмо президенту Украины, где утверждает, что во время банкротства предприятия его работников обманули, и просит государство найти "реальных инвесторов" для "Океана".

К Зеленскому обратился также Совет ветеранов Николаевского судостроительного завода.

"Мы, люди, проработавшие по 50 лет на заводе, ответственно заявляем, что у Анатолия Немова нет никаких прав выступать от имени коллектива завода, от имени людей, посвятивших судостроению всю свою жизнь. Надеемся на вас как на гаранта Конституции в том, что вы защитите конституционные права человека труда от таких "деятелей". И наши дети и внуки продолжат наше дело и сохранят наше наследие!" – сказано в письме.

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал завод банкротом по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-групп" Вадиму Новинскому компании "Консалтинг-Гамма", писала "Экономическая правда".

В 2016 году агентство "РБК-Украина" сообщало, что имущество ПАО "НСЗ Океан" начали резать и вывозить на металлолом. Всего с сентября 2016-го по февраль 2018 года (за время "ответственного хранения") с территории завода "Океан" было вывезено или уничтожено имущества на 40 млн грн, отмечало агентство.

3 декабря 2018 года в Николаеве состоялись открытые торги, в результате которых имущественный комплекс ПАО "НСЗ Океан" приобрела николаевская компания ООО "ТД "Аннона". 100% капитала компании принадлежит выпускнику Николаевского института кораблестроения (сегодня – Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова) Игорю Волошину.

13 января 2020 года Печерский райсуд Киева арестовал имущество завода. В Офисе генпрокурора отметили, что решение принято в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия.

Теги: Николаев, профсоюзы, банкротство, Владимир Зеленский, завод Океан
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