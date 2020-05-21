Стало известно имя победителя премии имени Георгия Гонгадзе в 2020 году

Тремя финалистами премии 2020 года стали: публицист и телеведущий Павел Казарин, основатель "Телевидение Торонто" Роман Винтонив и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

Казарин: Мы живем в пространстве конкуренции контента, когда измена продается лучше победы Фото: Премія імені Георгія Ґонґадзе / Facebook

Лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе в сфере журналистики стал публицист и телеведущий Павел Казарин. Церемония награждения транслировалась Общественным на странице в Facebook.

Победитель премии 2020 года, Казарин, родился в Симферополе. Сейчас ему 36 лет и он сотрудничает с рядом изданий и медиа. Среди них: Общественное, "Крим.Реалии" и другие. Больше года является ведущим политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA:Перший".

Вместе с наградой журналист получит 100 тыс. грн.

"Когда появился интернет, все думали, что это будет общение всех со всеми, что цензуры не будет. Но мы оказались в ситуации, когда фрики могут объединяться, когда каждый оказывается в собственной теплой информационной ванной. Мы живем в пространстве конкуренции контента, когда измена продается лучше победы. Побеждать в большинстве – легкое дело, а побеждать в меньшинстве – это, возможно, и есть дело, которому можно посвятить жизнь", – сказал Казарин после получения награды.

Финалистами премии также были: основатель "Телевидение Торонто" Роман Винтонив и основатель проекта Ukrainer Богдан Логвиненко.

В этом году церемония награждения впервые состоялась в телеформате.

В 2019 году премию получил главный редактор издания "Историческая правда" и одноименного тележурнала на канале ZIK, основатель музея-архива прессы, публицист, историк Вахтанг Кипиани.

Журналист, основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.