Суд обязал мэрию Львова отдать останки агента НКВД Кузнецова его родственникам в Россию

Решение было опубликовано в Едином реестре судебных решений 15 сентября.

До этого львовская мэрия неоднократно отказывалась от эксгумации и передачи останков родственникам Кузнецова в Россию. Мэр Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки агента невозможно, пока в заключении в РФ находятся граждане Украины. Львовский горсовет просил СБУ и Министерство иностранных дел дать заключение о перезахоронении Кузнецова.

Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова в прошлом году подала в суд иск на мэрию Львова. 27 октября 2020 года Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении. Это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать горсовет позволить перезахоронение агента НКВД.

В Кассационном админсуде отметили, что родственница Кузнецова собрала все необходимые для эксгумации документы, а СБУ или Минкульт не имеют полномочий разрешать или запрещать ей перезахоронение.

22 октября исполком Львовского горсовета рассмотрит решение о перезахоронении Кузнецова по требованию суда.