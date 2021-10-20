Суд обязал мэрию Львова отдать останки агента НКВД Кузнецова его родственникам в Россию

Решение было опубликовано в Едином реестре судебных решений 15 сентября.
До этого львовская мэрия неоднократно отказывалась от эксгумации и передачи останков родственникам Кузнецова в Россию. Мэр Андрей Садовый заявлял, что эксгумировать останки агента невозможно, пока в заключении в РФ находятся граждане Украины. Львовский горсовет просил СБУ и Министерство иностранных дел дать заключение о перезахоронении Кузнецова.
Племянница Кузнецова Маргарита Брюханова в прошлом году подала в суд иск на мэрию Львова. 27 октября 2020 года Львовский окружной админсуд обязал горсовет повторно рассмотреть решение о перезахоронении. Это решение мэрия не смогла обжаловать в апелляции. После этого Брюханова обратилась в Верховный Суд с просьбой обязать горсовет позволить перезахоронение агента НКВД.
В Кассационном админсуде отметили, что родственница Кузнецова собрала все необходимые для эксгумации документы, а СБУ или Минкульт не имеют полномочий разрешать или запрещать ей перезахоронение.
22 октября исполком Львовского горсовета рассмотрит решение о перезахоронении Кузнецова по требованию суда.
Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик, агент НКВД, ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Кузнецов погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Эксгумацию останков агента НКВД провели в 1959 году, в 1960 году их перезахоронили на Холме славы во Львове.
Zaxid.net писал, что родственники Кузнецова хотят перезахоронить его останки в Екатеринбурге. 7 февраля 2020 года исполнительный комитет Львовского горсовета не согласовал передачу праха Кузнецова в Россию.
Могилу Кузнецова неоднократно разрисовывали, а в марте 2019 года с нее похитили бронзовый барельеф. Вечером 31 декабря 2020 года неизвестные совершили подкоп рядом с его могилой.