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Суд оправдал экс-судью Царевич, которая лишила водительских прав четверых участников акции "Автомайдана"

Бывшая судья Печерского суда Оксана Царевич признана невиновной по обвинению в вынесении заведомо неправосудного решения в отношении четырех участников акции, организованной "Автомайданом" 29 декабря 2013 года, – активисты ездили к резиденции "Межигорье", где тогда жил президент Виктор Янукович.

Как сообщает "Бабель", такое решение 30 июня вынес судья Шевченковского суда Евгений Мартынов. "Суд постановил признать невиновной Оксану Царевич и оправдать за недоказанностью состава преступления", – объявил он. Оксана Царевич зимой 2014 года постановила лишить водительских прав четырех участников акции "Автомайдана". Впоследствии ее решения были оспорены и отменены.

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