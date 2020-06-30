Суд оправдал экс-судью Царевич, которая лишила водительских прав четверых участников акции "Автомайдана"

Как сообщает "Бабель", такое решение 30 июня вынес судья Шевченковского суда Евгений Мартынов.
"Суд постановил признать невиновной Оксану Царевич и оправдать за недоказанностью состава преступления", – объявил он.
Оксана Царевич зимой 2014 года постановила лишить водительских прав четырех участников акции "Автомайдана". Впоследствии ее решения были оспорены и отменены.
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