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Тернопольские артиллеристы в День украинской письменности и языка писали радиодиктант на передовой. Фото

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Война войной, а диктант никто не отменял, отметили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола
Война войной, а диктант никто не отменял, отметили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола
Фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола / Facebook

В День украинской письменности и языка, 9 ноября, военнослужащие 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола (пункт постоянной дислокации – Тернополь) писали радиодиктант национального единства.

Об этом сообщается в Facebook бригады.

"Война войной, а диктант никто не отменял! Диктант национального единства на передовой, – говорится в сообщении. – Наше оружие – наш язык. Мы – украинцы. Мы гордимся этим. Наш язык – самый лучший. Наши воины – самые сильные. Наш дом – Украина. И мы обязательно его вернем – весь, родной и неделимый".

https://www.facebook.com/44art.br/posts/pfbid02TJVVDm4F31jr9WGE9nVJSKfvaveF2a3ro3S2GN8Z6wLis57JTKjr9mNoBk2hmptpl

Всеукраинский радиодиктант состоялся в День украинской письменности и языка. Онлайн-трансляция диктанта проходила на YouTube-канале Общественного. Автор нынешнего текста – украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Цилык, читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант нужно писать только от руки. При этом принимаются тексты, написанные шрифтом Брайля. 11 ноября будет обнародован текст диктанта на сайтах "Украинского радио" и Общественного.

Теги: Украина, Тернополь, украинский язык, артиллерия, ВСУ, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Радиодиктант
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