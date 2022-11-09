Тернопольские артиллеристы в День украинской письменности и языка писали радиодиктант на передовой. Фото

Война войной, а диктант никто не отменял, отметили в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола Фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола / Facebook

Об этом сообщается в Facebook бригады.

"Война войной, а диктант никто не отменял! Диктант национального единства на передовой, – говорится в сообщении. – Наше оружие – наш язык. Мы – украинцы. Мы гордимся этим. Наш язык – самый лучший. Наши воины – самые сильные. Наш дом – Украина. И мы обязательно его вернем – весь, родной и неделимый".

Всеукраинский радиодиктант состоялся в День украинской письменности и языка. Онлайн-трансляция диктанта проходила на YouTube-канале Общественного. Автор нынешнего текста – украинская писательница и режиссер, член украинского ПЕН Ирина Цилык, читала его народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Радиодиктант нужно писать только от руки. При этом принимаются тексты, написанные шрифтом Брайля. 11 ноября будет обнародован текст диктанта на сайтах "Украинского радио" и Общественного.