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09 ноября, 2022
 
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Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Коляда: Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву
Коляда: Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву
Фото: Роман Коляда / Facebook

Украинский ведущий Роман Коляда расплакался в прямом эфире всеукраинского радиодиктанта, текст которого написала украинский режиссер и писательница Ирина Цилык, а прочитала украинская актриса Ада Роговцева. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Общественного.

Озвученный Роговцевой текст назывался "Мой дом". В нем говорилось о родном доме, который, несмотря на обстрелы российских оккупантов, превращается в настоящую крепость для его жильцов.

"Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву", – с заплаканными глазами заявил ведущий после того, как Роговцева закончила читать текст.

Коллега Коляды прокомментировала реакцию ведущего, объяснив зрителям, что его собственный дом разрушили российские оккупанты и сейчас он выглядит так, как говорится в тексте.

Этот фрагмент можно посмотреть на 41-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

Радиодиктант национального единства впервые был проведен командой "Украинского радио" в 2000 году. Теперь он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. В нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий.

В 2022 году радиодиктант начался в 11.00. Текст "Дом", написанный украинским режиссером Ириной Цилык, прочитала украинская актриса Ада Роговцева.

11 ноября текст будет обнародован на сайтах "Украинского радио" и Общественного. Если есть желание, чтобы диктант проверили специалисты, его можно отправить бумажным письмом по адресу: Киев, улица Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября); или сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11.00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media либо по электронной форме для получения работ.

Теги: Ада Роговцева, обстрелы, война России против Украины, Радиодиктант, Ирина Цилык, ведущий, российские оккупанты
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