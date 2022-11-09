  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео

Озвученный Роговцевой текст назывался "Мой дом". В нем говорилось о родном доме, который, несмотря на обстрелы российских оккупантов, превращается в настоящую крепость для его жильцов.
"Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву", – с заплаканными глазами заявил ведущий после того, как Роговцева закончила читать текст.
Коллега Коляды прокомментировала реакцию ведущего, объяснив зрителям, что его собственный дом разрушили российские оккупанты и сейчас он выглядит так, как говорится в тексте.
Этот фрагмент можно посмотреть на 41-й минуте видео.
Радиодиктант национального единства впервые был проведен командой "Украинского радио" в 2000 году. Теперь он ежегодно проводится в День украинской письменности и языка. В нем принимают участие люди всех возрастов и самых разных профессий.
В 2022 году радиодиктант начался в 11.00. Текст "Дом", написанный украинским режиссером Ириной Цилык, прочитала украинская актриса Ада Роговцева.
11 ноября текст будет обнародован на сайтах "Украинского радио" и Общественного. Если есть желание, чтобы диктант проверили специалисты, его можно отправить бумажным письмом по адресу: Киев, улица Крещатик, 26, 01001 (важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября); или сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11.00 10 ноября по адресу rd@suspilne.media либо по электронной форме для получения работ.