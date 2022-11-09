  Ведущий, чей дом разрушили оккупанты, расплакался в прямом эфире во время всеукраинского радиодиктанта. Видео

Коляда: Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву Фото: Роман Коляда / Facebook

Озвученный Роговцевой текст назывался "Мой дом". В нем говорилось о родном доме, который, несмотря на обстрелы российских оккупантов, превращается в настоящую крепость для его жильцов.

"Я еще продержусь 20 минут, а потом пойду пореву", – с заплаканными глазами заявил ведущий после того, как Роговцева закончила читать текст.

Коллега Коляды прокомментировала реакцию ведущего, объяснив зрителям, что его собственный дом разрушили российские оккупанты и сейчас он выглядит так, как говорится в тексте.

Этот фрагмент можно посмотреть на 41-й минуте видео.

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Видео: Суспільне Новини / YouTube