Только один из пяти украинцев доверяет официальной статистике по COVID-19 – опрос

Согласно данным исследования компании Research & Branding Group, 39% опрошенных считают, что в официальной статистике по COVID-19 в Украине занижается число инфицированных коронавирусом.

Больше всех официальным данным о количестве новых случаев заражения коронавирусом не доверяют жители Западной Украины Фото: EPA

Каждые двое из трех украинцев не доверяют официальной статистике Министерства здравоохранения Украины о количестве подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Research & Branding Group.

Доверяют статистике Минздрава 19% украинцев, в целом не доверяют – 67%, 14% опрошенных респондентов затруднились ответить на вопрос. По сравнению с данными опроса за сентябрь 2020 года число тех, кто не доверяет официальным данным, возросло на 9%.

Больше всех данным Минздрава о количестве новых случаев заражения коронавирусом не доверяют жители западных областей страны (72%). В основном недоверие связано с тем, что официальная статистика, по мнению опрошенных, занижает число инфицированных (39%), реже – с якобы завышением таких данных (28%).

Опрос проведен с 20 января по 1 февраля 2021 года. Метод – личное формализованное интервью (face-to-face). Число респондентов – 1802. Выборка представляет население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Инфографика: rb.com.ua

Согласно опросу, проведенному Социологической группой "Рейтинг", украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, за время эпидемии в Украине подтвердили 1 246 990 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки – 2141), скончалось – 23 644 пациента, выздоровело – 1 075 743 человека.