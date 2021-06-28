"Только жлобские кресла не снимайте". hromadske сделало репортаж о выселении с госдач в Конча-Заспе. Видео

Директор дома отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами (ГУД) Александр Гурин показал несколько освобожденных жильцами госдач. Он показал растущие там деревья за €15 тыс. и €40 тыс. каждое. Бывшие арендаторы, по словам Гурина, забирали из помещений свою мебель, правда, как видно в сюжете, не всю.

"Вывез кухню раньше, чем мы начали переговоры об освобождении этого дома. [...] Сказал, что купил кухню за €30 тыс.", – объяснил он об одном из бывших жильцов Конча-Заспы.

В другом помещении, которое показали журналистам, осталась претенциозная мебель.

"Только эти жлобские кресла не снимайте", – сказал директор дома отдыха.

По его словам, часть граждан судятся с ГУД по поводу выселения с госдач. У некоторых есть долги за коммунальные услуги.