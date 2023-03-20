"Ты – говно паршивое". В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за видео, где пожилая женщина оскорбляла и унижала девушку, прыгающую на скакалке

Изначально ролик опубликовала сама 19-летняя Лиза в TikTok, но позже удалила его. Ролик в YouTube перезалило издание "Версії. Новини Івано-Франківська".

Судя по видео, девушка прыгала на скакалке и снимала это на видео, никому не мешая. Чуть позже во двор вышла пожилая женщина (на видео ее нет, она оставалась за кадром) и начала делать ей замечания, чтобы та шла заниматься на стадион.

Между ними началась перепалка: пожилая женщина в агрессивной манере требовала, чтобы девушка ушла, а та, в свою очередь, не понимала, почему не может позаниматься в своем дворе.

В дальнейшем женщина перешла на оскорбления. "Слушай, ты, соплячка невоспитанная. Ты – говно паршивое", обращалась она к девушке. На вопрос: "А вы разве воспитанная?" – женщина ответила: "Да, я бы так никогда не сделала. Я старший человек".

Спор длился все три минуты видео, один раз за девушку заступился прохожий, но переспорить женщину им так и не удалось.

ВИДЕО

Видео: Версії. Новини Івано-Франківська / YouTube

Ситуацию начали активно обсуждать пользователи соцсетей. Многие вступились за героиню ролика и увидели в поведении женщины из видео эйджизм по отношению к младшей нее девушке.

"С одной стороны, малышка – солнышко и умничка. С другой стороны, если бы она эти качества скрыла и ответила бы бабке с использованием инвективной лексики, ей бы не пришлось долго спорить с токсичной дурой. Вот и думай, как правильно. Сжигать время, нервы и энергию на споры с человеком, который хочет только вонять, или один раз послать бродить по каньонам и прославиться хамлом", – прокомментировал сооснователь "Демократичной сокири" Виктор Трегубов.



Скриншот: Victor Tregubov / Facebook



"Современная молодежь – прекрасна! Эти молодые люди знают свои права. Умеют отстаивать свои границы. Умеют поставить на место обидчика. Умеют смотреть не на статус, а на поведение", – пишет пользовательница Людмила Линнык.

"Это видео с девочкой на скакалке. Вот я мечтаю о том, чтобы в новостях его показали, потому что то поколение советикусов смотрит именно телевизор. И да, хочется, чтобы таких бабок знали в их районах как показательный пример глупости. Иначе, наверное, никак", – комментирует эмбриолог Ольга Малюта.

Когда история получила широкую известность, популярный блогер под никнеймом Оптимист (почти 700 тыс. подписчиков в TikTok) призвал свою аудиторию устроить флешмоб в том самом дворе и прийти туда со скакалками.

Видео с флешмобом Оптимист опубликовал в своем TikTok. К нему вышла и сама героиня вирусного ролика, которая до слез растрогалась от такой поддержки.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЬ НАЙКРАЩА * Флеш-моб на підтримку дівчини, яка скакала на скакалці, а пенсіонерка на лавці почала її обзивати. До нашого флеш-мобу долучилися мої друзі, підписники, журналісти та навіть поліція???? Дякую усім не байдужим за підтримку * * оригінальний звук - ОПТИМІСТ *

В то же время из-за опубликованного видео у Лизы появились проблемы с ее учебным заведением. Журналистка Анна Рыбалка рассказала в Facebook, что хотела взять у девушки интервью, но та отказалась.

"Девочку со скакалкой из Франковска, чье видео стало вирусным, раскритиковали в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить видео из своего TikTok и Instagram. А еще попросить сделать это всех, кто перепостил. Об этом Лиза сказала мне, когда я попросила о коротеньком интервью", – пишет журналистка.

О каком именно учебном заведении идет речь, пока неизвестно.