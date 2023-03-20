ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Ты – говно паршивое". В Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за видео, где пожилая женщина оскорбляла и унижала девушку, прыгающую на скакалке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Видео с 19-летней Лизой завирусилось в украинском сегменте сети
Видео с 19-летней Лизой завирусилось в украинском сегменте сети
Скриншот: mcoptimist5.0 / TikTok

В сети разгорелся скандал из-за видео девушки из Ивано-Франковска, прыгающей на скакалке во дворе своего дома. Пожилая соседка стала грубить и оскорблять девушку, требуя уйти со двора, а та, в свою очередь, – отстаивать свои права. Видео с их спором попало в сеть и в считанные дни завирусилось.

Изначально ролик опубликовала сама 19-летняя Лиза в TikTok, но позже удалила его. Ролик в YouTube перезалило издание "Версії. Новини Івано-Франківська".

Судя по видео, девушка прыгала на скакалке и снимала это на видео, никому не мешая. Чуть позже во двор вышла пожилая женщина (на видео ее нет, она оставалась за кадром) и начала делать ей замечания, чтобы та шла заниматься на стадион.

Между ними началась перепалка: пожилая женщина в агрессивной манере требовала, чтобы девушка ушла, а та, в свою очередь, не понимала, почему не может позаниматься в своем дворе.

В дальнейшем женщина перешла на оскорбления. "Слушай, ты, соплячка невоспитанная. Ты – говно паршивое", обращалась она к девушке. На вопрос: "А вы разве воспитанная?" – женщина ответила: "Да, я бы так никогда не сделала. Я старший человек".

Спор длился все три минуты видео, один раз за девушку заступился прохожий, но переспорить женщину им так и не удалось.

ВИДЕО
Видео: Версії. Новини Івано-Франківська / YouTube

Ситуацию начали активно обсуждать пользователи соцсетей. Многие вступились за героиню ролика и увидели в поведении женщины из видео эйджизм по отношению к младшей нее девушке.

"С одной стороны, малышка – солнышко и умничка. С другой стороны, если бы она эти качества скрыла и ответила бы бабке с использованием инвективной лексики, ей бы не пришлось долго спорить с токсичной дурой. Вот и думай, как правильно. Сжигать время, нервы и энергию на споры с человеком, который хочет только вонять, или один раз послать бродить по каньонам и прославиться хамлом", – прокомментировал сооснователь "Демократичной сокири" Виктор Трегубов.


Скриншот: Victor Tregubov / Facebook
Скриншот: Victor Tregubov / Facebook

"Современная молодежь – прекрасна! Эти молодые люди знают свои права. Умеют отстаивать свои границы. Умеют поставить на место обидчика. Умеют смотреть не на статус, а на поведение", – пишет пользовательница Людмила Линнык.

https://www.facebook.com/liudmyla.linnyk/posts/pfbid0Ge12CKJCUC2Sne5pu51KFxT7vfhhGaBNvPc3hHQ6vxoi2dJr8daYqtzPk7MF2YGGl

"Это видео с девочкой на скакалке. Вот я мечтаю о том, чтобы в новостях его показали, потому что то поколение советикусов смотрит именно телевизор. И да, хочется, чтобы таких бабок знали в их районах как показательный пример глупости. Иначе, наверное, никак", – комментирует эмбриолог Ольга Малюта.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0QYMaPgHCzkYkNAGGThLuryiTWQfDiUNCf5y1wLWi7vZ3NMHAzos1m7ADqm7RRn9bl&id=1705464783

Когда история получила широкую известность, популярный блогер под никнеймом Оптимист (почти 700 тыс. подписчиков в TikTok) призвал свою аудиторию устроить флешмоб в том самом дворе и прийти туда со скакалками.

Видео с флешмобом Оптимист опубликовал в своем TikTok. К нему вышла и сама героиня вирусного ролика, которая до слез растрогалась от такой поддержки.

В то же время из-за опубликованного видео у Лизы появились проблемы с ее учебным заведением. Журналистка Анна Рыбалка рассказала в Facebook, что хотела взять у девушки интервью, но та отказалась.

"Девочку со скакалкой из Франковска, чье видео стало вирусным, раскритиковали в родном учебном заведении. Более того, ей приказали удалить видео из своего TikTok и Instagram. А еще попросить сделать это всех, кто перепостил. Об этом Лиза сказала мне, когда я попросила о коротеньком интервью", – пишет журналистка.

О каком именно учебном заведении идет речь, пока неизвестно.

https://www.facebook.com/GANNARYBALKA/posts/pfbid02kZ3FNQhnH7oUehU1Bxk2KTf6pnBzfZiiBunD3X93xN34LnwGDwYjsTmkF5EF5JWpl

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Ивано-Франковск, Instagram, скандал, Виктор Трегубов, TikTok
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
41-летняя Брежнева показала, как изменилась за последние пять лет
Галина ГРИШИНА
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
"Ребята, ну что с головой?" Макаревич рассказал, что в РФ устроили всенародное голосование о его дальнейшей судьбе в стране
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
  "Это настолько вкусно, что можно готовить каждый день". Простой рецепт куриных шницелей
Галина ГРИШИНА
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
На музыкальном фестивале в США выступили украинские группы Kazka, Kalush Orchestra, Balaklava Blues. Фото
Галина ГРИШИНА
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Как вырастить вкусные огурцы без горечи. Три главных совета
Галина ГРИШИНА
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем
Галина ГРИШИНА
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Главный весенний тренд – "фаллические цветочные мотивы". Как это выглядит на звездах. Фото
Галина ГРИШИНА
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
Минимализм или блеск. Какие серьги выбрать в 2023 году
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
"Изменяли ли мне? Я не ловила, а как на самом деле – кто знает". Бывшая жена Остапчука заявила, что никогда не изменяла в отношениях
Галина ГРИШИНА
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Чем удобрять луковичные растения, чтобы получить самые красивые цветы
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Рианна, Леди Гага, Честейн и другие. Как выглядят звезды с самым трендовым цветом помады в этом сезоне. 10 фото
Галина ГРИШИНА
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (58199)
2
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (29658)
3
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (26167)
4
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17470)
5
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос (17384)
6
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (15907)
7
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!" (13765)
8
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео (13572)
 
 
 
 