"Не нужно конспирологии". Подоляк объяснил цель встречи с блогерами, после которой возник скандал с "наградой" от ГУР

Волощук опубликована фото поощрительной медали "За содействие военной разведке Украины" II степени 4 марта. В документе к ней указано, что приказ о награждении Волощук начальник ГУР Кирилл Буданов подписал в октябре 2022 года. Блогер не уточнила, за что и при каких обстоятельствах получила награду. Снимок с наградой Волощук опубликовала среди серии Stories в Instagram, снятых во время встречи блогеров с Подоляком 3 марта.
Информация Волощук вызвала бурную реакцию в сети. В частности нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмутился, "как можно сейчас привлекать в информационные кампании и выдавать награды тем, кто только что сменил кокошник на вышиванку". "Не они ли своим "какая разница" убеждали "русский мир" [президента РФ Владимира] Путина, что в Украине тоже доминирует "русский мир" и достаточно уничтожить маленьку кучку "националистов", чтобы ее "освободить"? Не они ли годами создавали атмосферу высокомерия и пренебрежения ко всему украинскому или уродовали дешевым юмором и насмешками?" – спросил Арьев.
Подоляк заявил, что в Офисе президента наград блогерам не вручали.
"Ни Офис президента, ни я лично, понятно, не давали никаких наград присутствовавшим блогерам. Тем более "наград других ведомств". Это совершенно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку", – написал он.
По словам советника главы ОП, "цель встреч – наладить коммуникацию с инфлуэнсерами, рассказать об информационной гигиене, нравственной составляющей коммуникации в период войны и обсудить, каким образом они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ".
"Не все одинаково понимают природу войны и происходящих событий. Поэтому имеют право на вопросы, чтобы позиции стали более структурированными. Планирую и провожу множество непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях. [...] Не нужно конспирологии там, где ее нет", – заявил он.
В сети распространяются скриншоты Stories Волощук, которые, как заявила сама блогер, она писала в 2015–2016 годах, когда "ничего не понимала". В них указано и такое: "Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно". А также что Крым под оккупацией "очень преобразился, и это отмечают все, даже те, кто хотел бы вернуть Крым в Украину.
Кроме Волощук, на встрече с Подоляком были Саша Бо, Евгений Таллер, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и Александр Залиско, информировал "24 канал".