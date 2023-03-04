ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Не нужно конспирологии". Подоляк объяснил цель встречи с блогерами, после которой возник скандал с "наградой" от ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Ни ОП, ни я лично не давали никаких наград присутствовавшим блогерам
Подоляк: Ни ОП, ни я лично не давали никаких наград присутствовавшим блогерам
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

4 марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Telegram свою встречу с блогерами, после которой возник скандал с блогером Оксаной Волощук (известна под ником Ксюша Манекен) из-за ее сообщения, что она получила награду от Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Волощук опубликована фото поощрительной медали "За содействие военной разведке Украины" II степени 4 марта. В документе к ней указано, что приказ о награждении Волощук начальник ГУР Кирилл Буданов подписал в октябре 2022 года. Блогер не уточнила, за что и при каких обстоятельствах получила награду. Снимок с наградой Волощук опубликовала среди серии Stories в Instagram, снятых во время встречи блогеров с Подоляком 3 марта.

Информация Волощук вызвала бурную реакцию в сети. В частности нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмутился, "как можно сейчас привлекать в информационные кампании и выдавать награды тем, кто только что сменил кокошник на вышиванку". "Не они ли своим "какая разница" убеждали "русский мир" [президента РФ Владимира] Путина, что в Украине тоже доминирует "русский мир" и достаточно уничтожить маленьку кучку "националистов", чтобы ее "освободить"? Не они ли годами создавали атмосферу высокомерия и пренебрежения ко всему украинскому или уродовали дешевым юмором и насмешками?" – спросил Арьев.

Подоляк заявил, что в Офисе президента наград блогерам не вручали.

"Ни Офис президента, ни я лично, понятно, не давали никаких наград присутствовавшим блогерам. Тем более "наград других ведомств". Это совершенно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку", – написал он.

По словам советника главы ОП, "цель встреч – наладить коммуникацию с инфлуэнсерами, рассказать об информационной гигиене, нравственной составляющей коммуникации в период войны и обсудить, каким образом они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ".

"Не все одинаково понимают природу войны и происходящих событий. Поэтому имеют право на вопросы, чтобы позиции стали более структурированными. Планирую и провожу множество непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях. [...] Не нужно конспирологии там, где ее нет", – заявил он.

Контекст:

В сети распространяются скриншоты Stories Волощук, которые, как заявила сама блогер, она писала в 2015–2016 годах, когда "ничего не понимала". В них указано и такое: "Неважно, чей Крым, главное, что в Крыму все мирно". А также что Крым под оккупацией "очень преобразился, и это отмечают все, даже те, кто хотел бы вернуть Крым в Украину.

Кроме Волощук, на встрече с Подоляком были Саша Бо, Евгений Таллер, Анастасия Елисеева, Татьяна Парфильева, Никита Добрынин и Александр Залиско, информировал "24 канал"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: советник, медали, награды, блогеры, награда, Офис президента Украины, блогер, ГУР Минобороны Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Kola и Вакарчук спели дуэтом песню "Не питай" на благотворительном концерте в поддержку ВСУ. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Нет денег на еду или откачал жир?" Гордон показал, как сейчас выглядит Киркоров
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
"Стильный или просто надел все, что нашел". Клопотенко снялся возле мусорного бака в образе бездомного
Галина ГРИШИНА
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Робопес Boston Dynamics раздел модель на Неделе моды в Париже. Видео
Галина ГРИШИНА
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
ДиКаприо выступит в суде по делу о мошенничестве с участием американского певца Праса и малайзийского бизнесмена Лоу
Галина ГРИШИНА
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Жена Макконахи летела в самолете, который попал в зону турбулентности на высоте 11 тыс. м. Она показала, что творилось на борту. Видео
Галина ГРИШИНА
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (334299)
2
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (62059)
3
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства (45403)
4
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (28959)
5
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (28647)
6
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул" (27104)
7
"Солнце сверкает". Галкин стал блондином. Как выглядит шоумен в новом образе (24774)
8
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (23377)
 
 
 
 