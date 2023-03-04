"Не нужно конспирологии". Подоляк объяснил цель встречи с блогерами, после которой возник скандал с "наградой" от ГУР

Волощук опубликована фото поощрительной медали "За содействие военной разведке Украины" II степени 4 марта. В документе к ней указано, что приказ о награждении Волощук начальник ГУР Кирилл Буданов подписал в октябре 2022 года. Блогер не уточнила, за что и при каких обстоятельствах получила награду. Снимок с наградой Волощук опубликовала среди серии Stories в Instagram, снятых во время встречи блогеров с Подоляком 3 марта.

Информация Волощук вызвала бурную реакцию в сети. В частности нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев возмутился, "как можно сейчас привлекать в информационные кампании и выдавать награды тем, кто только что сменил кокошник на вышиванку". "Не они ли своим "какая разница" убеждали "русский мир" [президента РФ Владимира] Путина, что в Украине тоже доминирует "русский мир" и достаточно уничтожить маленьку кучку "националистов", чтобы ее "освободить"? Не они ли годами создавали атмосферу высокомерия и пренебрежения ко всему украинскому или уродовали дешевым юмором и насмешками?" – спросил Арьев.

Подоляк заявил, что в Офисе президента наград блогерам не вручали.

"Ни Офис президента, ни я лично, понятно, не давали никаких наград присутствовавшим блогерам. Тем более "наград других ведомств". Это совершенно невозможно. За награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства. Поэтому поставьте на этом огромную точку", – написал он.

По словам советника главы ОП, "цель встреч – наладить коммуникацию с инфлуэнсерами, рассказать об информационной гигиене, нравственной составляющей коммуникации в период войны и обсудить, каким образом они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами РФ".

"Не все одинаково понимают природу войны и происходящих событий. Поэтому имеют право на вопросы, чтобы позиции стали более структурированными. Планирую и провожу множество непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях. [...] Не нужно конспирологии там, где ее нет", – заявил он.