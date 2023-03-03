Подоляк об инцидентах в РФ: Прямые последствия потери контроля. Украина к внутренним конфликтам в России не причастна – Подоляк

"Взрывы на критических объектах; атаки неопознанных дронов на регионы РФ; столкновения бандформирований; партизаны, которые атакуют населенные пункты, — все это прямые последствия потери контроля внутри РФ. И все это последствия войны... Украина не участвует во внутренних конфликтах в РФ", — написал Подоляк.

Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, – усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів у Рф не дотична…

Контекст:

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.

27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.

28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В то же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске.