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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об инцидентах в РФ: Прямые последствия потери контроля. Украина к внутренним конфликтам в России не причастна – Подоляк

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Подоляк отрицает, что Украина имеет отношение к участившимся в России инцидентам
Подоляк отрицает, что Украина имеет отношение к участившимся в России инцидентам
Фото: president.gov.ua

Россия теперь уже на своей территории столкнулась с последствиями развязанной ею войны, но Украина тут ни при чем, заявил 3 марта в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Взрывы на критических объектах; атаки неопознанных дронов на регионы РФ; столкновения бандформирований; партизаны, которые атакуют населенные пункты, — все это прямые последствия потери контроля внутри РФ. И все это последствия войны... Украина не участвует во внутренних конфликтах в РФ", — написал Подоляк.

Контекст:

С начала февраля, по подсчетам "Верстки", беспилотники появлялись в воздушном пространстве России как минимум восемь раз, а с декабря 2022 года количество атак достигло 30.

27 февраля дроны заметили в Белгородской области. По заявлению местных властей, БПЛА упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру.

28 февраля в Туапсе якобы в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом (минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО"), а в Подмосковье БПЛА упал возле станции "Газпрома". В то же вечер местные жители слышали взрывы и видели зарево в районе аэродрома в Ейске.

Теги: Россия, Украина, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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