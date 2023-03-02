Подоляк предположил, какое количество убитых в Украине оккупантов приведет к изменениям в РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные ликвидировали более 150 600 российских военных Фото: ЕРА

По его словам, оккупанты не отправляют в РФ тела убитых солдат, чтобы экономить на выплатах семьям погибших. И российское население готово терпеть такую ситуацию, не задавая вопросов.

"Россия не считает убитых, бросает умирающих раненых и сжигает тела, чтобы не платить компенсации. Для России люди – самая дешевая валюта. И ру-населению это нормально", – написал Подоляк.

Он предположил, что, вероятно, только еще большие потери заставят граждан РФ понять, куда ведет страну действующая власть.

"Наверное, должно быть 5 тыс. похоронок в день, чтобы они почувствовали угрозу и начали задавать правильные вопросы", – добавил представитель Офиса президента.

«Русская тактика боя». Рф не рахує вбитих, кидає поранених, що вмирають, і спалює тіла, щоб не платити компенсації. Для Рф люди – найдешевша валюта. І ru-населенню це нормально. Мабуть, має бути 5000 похоронок на день, щоб вони відчули загрозу й почали ставити правильні питання. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023