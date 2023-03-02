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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк предположил, какое количество убитых в Украине оккупантов приведет к изменениям в РФ

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные ликвидировали более 150 600 российских военных
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные ликвидировали более 150 600 российских военных
Фото: ЕРА

В ходе полномасштабного вторжения в Украину Россия не считает важным показателем количество жертв в своей армии. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 марта написал в Twitter.

По его словам, оккупанты не отправляют в РФ тела убитых солдат, чтобы экономить на выплатах семьям погибших. И российское население готово терпеть такую ситуацию, не задавая вопросов.

"Россия не считает убитых, бросает умирающих раненых и сжигает тела, чтобы не платить компенсации. Для России люди – самая дешевая валюта. И ру-населению это нормально", – написал Подоляк.

Он предположил, что, вероятно, только еще большие потери заставят граждан РФ понять, куда ведет страну действующая власть.

"Наверное, должно быть 5 тыс. похоронок в день, чтобы они почувствовали угрозу и начали задавать правильные вопросы", – добавил представитель Офиса президента.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные ликвидировали более 150 600 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 2 марта. 715 из них уничтожены за последние сутки.

Армия РФ за месяц теряет в Украине до 25 тыс. военнослужащих, что можно сравнить с численностью армий некоторых стран Европы. Такие данные 28 февраля привел спикер командования Воздушных сил  ВСУ Юрий Игнат. По его наблюдениям, россияне смогли перейти лишь в "ползучее" наступление на восточном направлении, ожидавшегося перехода оккупантов к масштабному наступлению не произошло.

Теги: Россия, армия РФ, прогноз, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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