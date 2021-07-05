Учительнице, которая била ребенка в инклюзивном классе киевской школы, объявили подозрение

Следствие установило, что избиение ученика произошло в марте текущего года. Действия учительницы квалифицировали по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение побоев, не повлекших телесных повреждений. Женщине сообщили о подозрении.
Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.
17 июня нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко сообщил, что в инклюзивном классе киевской школы №58 учительница избила ученика первого класса. По информации политика, у ребенка – расстройства аутического спектра. Также нардеп сообщил, что руководство управления образования Шевченковского района Киева угрожало ассистентке.
В школе после информации об инциденте начали проверку. 2 июля стало известно, что учительницу уволили.