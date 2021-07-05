Учительнице, которая била ребенка в инклюзивном классе киевской школы, объявили подозрение

Следствие установило, что избиение ученика произошло в марте текущего года. Действия учительницы квалифицировали по ч. 1 ст. 126 УК Украины, то есть умышленное нанесение побоев, не повлекших телесных повреждений. Женщине сообщили о подозрении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы на срок до одного года.