"Угольная мафия никуда не делась". Правозащитница Ястребова прокомментировала инцидент с ее автомобилем в Лисичанске

В Лисичанске неизвестные разбили автомобиль украинской правозащитницы Веры Ястребовой. Она заявила, что не намерена останавливать свою деятельность, которая "очень кому-то мешает".

Украинская правозащитница Вера Ястребова связала с "угольной мафией" нападение на ее автомобиль в Лисичанске Луганской области. Об этом она сообщила 14 октября в эфире "Громадського радіо".

"Что касается события, я связываю это со своей работой по смотрящим в угольной мафии, которая, к сожалению, никуда не делась. И все эти кейсы, которые есть в плоскости правозащитной деятельности именно на территории Украины, в регионе, видимо, они очень кому-то мешают", – сказала Ястребова.

По ее словам, останавливаться она не намерена.

"Я считаю, что если люди пугаются, то я на верном пути. И в принципе позиция по защите людей меняться не будет", – отметила правозащитница.

Она рассказала, что накануне ей позвонили и "порекомендовали посмотреть на машину".

"Я все поняла", – подчеркнула Ястребова.

По ее словам, она будет "активно, не теряя момента, сотрудничать с правоохранительными органами и выносить это в публичную плоскость, чтобы люди не думали, что так будет дальше".

О том, что неизвестные разбили автомобиль Ястребовой, 13 октября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее данным, в машине разбили лобовое стекло, порезали резину на всех колесах, перерезали провода внутри салона, похитили автомобильные номера и сбили боковые зеркала.

Сама правозащитница сейчас находится на лечении в другом регионе страны, написала Денисова.

Вера Ястребова является директором "Восточной правозащитной группы". Сотрудники ее организации считают, что Ястребову хотели запугать. Ястребова, по данным организации, открыто говорит о коррупции и нарушении прав человека в ОРДЛО, а также выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях.