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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Лисичанске неизвестные разбили автомобиль правозащитницы – Денисова

В автомобиле украинской правозащитницы Веры Ястребовой разбили лобовое стекло, порезали шины и перерезали провода внутри салона, рассказала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Ястребову таким образом хотели напугать, считает Денисова
Ястребову таким образом хотели напугать, считает Денисова
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Неизвестные разбили автомобиль правозащитницы Веры Ястребовой в Лисичанске, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 13 октября.

В автомобиле разбили лобовое стекло, порезали резину на всех колесах и перерезали провода внутри салона, сообщила укринский омбудсмен.  

Неизвестные похитили автомобильные номера и сбили боковые зеркала. 

Сама правозащитница сейчас находится на лечении в другом регионе страны, написала Денисова.

Она добавила со слов Ястребовой, что правозащитнице звонили с незнакомых номеров телефонов и угрожали.

За последний год это первый вопиющий случай проявления агрессии в адрес правозащитника в Луганской области, отметила  уполномоченный по правам человека и призвала полицию расследовать инцидент.

Вера Ястребова является директором "Восточной правозащитной группы". Сотрудники ее организации также считают, что повреждением автомобиля Ястребову хотели запугать.

"Те, кто совершил данные действия  хотят, чтобы наш руководитель прекратил вести правозащитную деятельность", – сообщили правозащитники в Facebook. 

https://www.facebook.com/east.hr.group/posts/2820375641554951

Ястребова, по данным организации, открыто говорит  о коррупции и нарушении прав человека в ОРДЛО, а также выступает против угольной мафии в Луганской и Донецкой областях.

Теги: Луганская область, полиция, правозащитники, Людмила Денисова, агрессия, Лисичанск, омбудсмен, автомобиль
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