Жизнь и здоровье политического узника Гафарова под угрозой – Денисова

Российская власть своими действиями демонстрирует миру, что не собирается прекращать уничтожение сопротивления оккупационной власти. Об этом написала 15 июля в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, администрации учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России, где содержатся Энвер Омеров, Джемиль Гафаров и Владимир Дудка, оказывают давление на украинских граждан, не предоставляя надлежащую медицинскую помощь и лечение.
"Во время сегодняшнего судебного заседания документы, предоставленные стороной защиты, о состоянии здоровья Джемиля Гафарова, у которого II группа инвалидности, не были учтены судом при рассмотрении апелляционной жалобы. Жизнь и здоровье Джемиля под угрозой. Он нуждается в безотлагательном проведении квалифицированного медицинского обследования", – сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что неоказание своевременной и надлежащей медицинской помощи приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека.
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, в частности обеспечить надлежащие условия содержания и предоставления надлежащей медицинской помощи.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.