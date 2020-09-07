Украинцы могут проверить наличие лицензии у туроператора

Министерство культуры и информационной политики Украины на своем сайте опубликовало лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности. Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма Украины в Telegram-канале.
Благодаря этому любой украинский турист может легко можно проверить наличие лицензии у туроператора, который предлагает ему туристические услуги.
Государственное агентство развития туризма будет постоянно обновлять данные реестра, говорится в сообщении.
Реестр доступен на сайте Министерства культуры и информационной политики.