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Украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС

В 2019 году Европейский союз выдал около 3 млн видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС. Среди получивших право на проживание в Евросоюзе – 757 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил Евростат.

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Почти четыре из пяти разрешений на проживание в ЕС украинцам были выданы Польшей
Почти четыре из пяти разрешений на проживание в ЕС украинцам были выданы Польшей
Фото: depositphotos.com

757 тыс. граждан Украины впервые получили вид на жительство в странах – членах Евросоюза в 2019 году, став самой большой группой среди всех получателей. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба Евростата.

Почти четыре из пяти разрешений украинцам были выданы Польшей.

На втором месте – граждане Марокко, они получили 133 тыс. разрешений, из которых 47% были выданы в Испании. Третье место по количеству видов на жительство у граждан Индии, они получили 131 тыс. разрешений, 19% из которых выдала Германия.

"На граждан этих стран приходилось 35% всех первых разрешений на проживание, выданных в 2019 году", – уточнили в Евростате.

В 2019 году в ЕС было выдано около 3 млн первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Их число выросло на 6% по сравнению с 2018 годом. Тенденция роста наблюдается с 2013 года.

Статистика получения первого вида на жительство в ЕС. Фото: eurostat
Статистика получения первого вида на жительство в ЕС. Фото: eurostat

Больше всего видов на проживание в Европейском союзе в 2017 году выдали гражданам Украины – почти 662 тыс.

В 2018 году страны Европейского союза выдали гражданам других стран 3,2 млн первых видов на жительство. Большинство бенефициаров были родом из Украины и Китая.

Теги: Германия, Украина, Польша, Испания, Марокко, Европейский союз, Европа, Евростат, Евросоюз
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