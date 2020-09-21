Украинец установил рекорд, сделав сальто на пять метров между двумя грузовиками в движении. Видео
Украинец Александр Титаренко, занимающийся паркуром, установил национальный рекорд, сделав сальто между двумя грузовиками в движении. Об этом сообщили на сайте Red Bull. Скорость автотранспорта на момент совершения рекорда составляла 20–25 км/ч, расстояние между ними – 3,5 м, общее расстояние прыжка от отрыва до приземления – 5,2 м. Рекорд официально зафиксирован Книгой рекордов Украины.
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