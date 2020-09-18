Бубка поздравил шведского легкоатлета, побившего его рекорд

Украинский спортсмен, президент Национального комитета Украины Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, который побил его рекорд в прыжках с шестом, продержавшийся 26 лет.
"Поздравляю Армана с тем, что побил мой рекорд! Отличный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди. Также я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед! Всего самого лучшего и новых высот", – написал Бубка в своем Twitter.
Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020
Amazing result!
Happy for him and his parents. They are great people.
And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N
16 сентября на коммерческих соревнованиях "Бриллиантовая лига" Дюплантис преодолел высоту в 6,15 м со второй попытки, что на 1 см превосходит рекорд Бубки на открытых аренах, установленный в Сестриере (Италия) в июле 1994 года.
Шведскому легкоатлету принадлежит рекорд в прыжках с шестом и в закрытых помещениях, который составляет 6,18 м.
Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров.