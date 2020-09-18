Бубка поздравил шведского легкоатлета, побившего его рекорд

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Сергей Бубка после нового рекорда шведского спортсмена Армана Дюплантиса заявил, что счастлив за легкую атлетику.

Бубка: Теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед Фото: ЕРА

Украинский спортсмен, президент Национального комитета Украины Сергей Бубка поздравил шведского легкоатлета Армана Дюплантиса, который побил его рекорд в прыжках с шестом, продержавшийся 26 лет.

"Поздравляю Армана с тем, что побил мой рекорд! Отличный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди. Также я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед! Всего самого лучшего и новых высот", – написал Бубка в своем Twitter.

Congratulations to @mondohoss600 for breaking my record!

Amazing result!

Happy for him and his parents. They are great people.

And happy for athletics and sports in general that we have such a bright star for years to come. All the best and onward to new heights! pic.twitter.com/Zwn6CPPt0N — Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 17, 2020

16 сентября на коммерческих соревнованиях "Бриллиантовая лига" Дюплантис преодолел высоту в 6,15 м со второй попытки, что на 1 см превосходит рекорд Бубки на открытых аренах, установленный в Сестриере (Италия) в июле 1994 года.

Шведскому легкоатлету принадлежит рекорд в прыжках с шестом и в закрытых помещениях, который составляет 6,18 м.

Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров.