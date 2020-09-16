Суд во Франции заочно отправил в тюрьму экс-президента российской федерации легкой атлетики - СМИ

Суд в Париже признал экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева виновным "в активной и пассивной коррупции", отмечает ТАСС.

Бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева суд в Париже заочно приговорил к трем годам тюрьмы. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным "в пассивной и активной коррупции".

Агентство отмечает, что бывший функционер ВФЛА фигурирует в деле о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Сам Балахничев находится в России. 16 сентября в комментарии ТАСС он назвал обвинения "фейковыми" и сравнил суд в Париже с инквизицией, когда приговор выносят без участия подсудимого.

Кроме Балахничева, суд приговорил к четырем годам тюремного заключения главу IAAF в 1999–2015 годы Ламина Диака из Сенегала. В ходе слушаний Диак признал, что международная федерация скрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов "ради финансового благополучия" IAAF.

Балахничев в 1990–2015 годах возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики и работал казначеем IAAF. В марте 2019 года во Франции был выдан ордер на его арест.

Россию отстранили от участия в соревнованиях IAAF в 2015 году после допингового скандала. Позже некоторым российским легкоатлетам, не причастным к употреблению допинга, разрешили выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

В 2016 году по итогам расследования комиссии по этике IAAF Балахничева пожизненно отстранили от спортивной деятельности.