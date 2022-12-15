ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Вифлеемский огонь Зеленскому передали представители трех украинских скаутских организаций
Вифлеемский огонь Зеленскому передали представители трех украинских скаутских организаций
Фото: president.gov.ua

14 декабря представители украинских скаутских организаций – "Пласта", Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов – передали президенту Украины Вифлеемский огонь мира. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Огонь мира украинские скауты получили от скаутов в Австрии. Зеленский поблагодарил их за продолжение традиции. 

"Вы – пластуны, скауты, гайды – выполняете очень важную работу. И этот огонь в этом году не только символичный. Он поддерживает нас, показывает, что мы не боимся агрессии России. Мы никого не боимся и будем стоять до победы – каждый на своем месте", – сказал президент.

В Facebook Зеленский опубликовал видео встречи. Он подчеркнул, что Вифлеемский огонь мира "в этом году особенный". По словам президента, огонь будет передан украинским защитникам на фронт. 

"После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину. Там он нужен больше всего", – сказал Зеленский.

Контекст:

Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа, австрийские скауты самолетом доставляют огонь из Вифлеема в Вену, а оттуда передают другим скаутским ячейкам, пишет "Укринформ".

видео

Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент, Пласт, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
Названы имена ведущих украинского нацотбора на "Евровидение 2023"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (603488)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (281528)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (274969)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (113603)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (63981)
6
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (40868)
7
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (40503)
8
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног (28432)
 
 
 
 