Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Видео

Огонь мира украинские скауты получили от скаутов в Австрии. Зеленский поблагодарил их за продолжение традиции.

"Вы – пластуны, скауты, гайды – выполняете очень важную работу. И этот огонь в этом году не только символичный. Он поддерживает нас, показывает, что мы не боимся агрессии России. Мы никого не боимся и будем стоять до победы – каждый на своем месте", – сказал президент.

В Facebook Зеленский опубликовал видео встречи. Он подчеркнул, что Вифлеемский огонь мира "в этом году особенный". По словам президента, огонь будет передан украинским защитникам на фронт.

"После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину. Там он нужен больше всего", – сказал Зеленский.