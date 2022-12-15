Украинские скауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Видео

Огонь мира украинские скауты получили от скаутов в Австрии. Зеленский поблагодарил их за продолжение традиции.
"Вы – пластуны, скауты, гайды – выполняете очень важную работу. И этот огонь в этом году не только символичный. Он поддерживает нас, показывает, что мы не боимся агрессии России. Мы никого не боимся и будем стоять до победы – каждый на своем месте", – сказал президент.
В Facebook Зеленский опубликовал видео встречи. Он подчеркнул, что Вифлеемский огонь мира "в этом году особенный". По словам президента, огонь будет передан украинским защитникам на фронт.
"После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину. Там он нужен больше всего", – сказал Зеленский.
Распространение Вифлеемского огня – международная ежегодная скаутская акция, приуроченная к празднованию Рождества. Огонь зажигается на месте рождения Иисуса Христа, австрийские скауты самолетом доставляют огонь из Вифлеема в Вену, а оттуда передают другим скаутским ячейкам, пишет "Укринформ".