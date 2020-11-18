Украинский институт будущего возглавил экс-нардеп Денисенко

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, политолог и писатель Вадим Денисенко стал исполнительным директором аналитического центра "Украинский институт будущего". Об этом он сообщил в Facebook 18 ноября.
"Верю, что умные мысли, сильная аналитика – это то, без чего страна не сможет двигаться вперед", – написал он.
Первый исполнительный директор центра Виктор Андрусив поздравил своего преемника, сообщила пресс-служба "Украинского института будущего".
"Когда я впервые пришел в институт, не было никого, кроме меня. Сегодня это большая авторитетная организация, в которой работает 30 экспертов. Это были непростые четыре года, но нам удалось высоко поднять планку докладов и исследований", – заявил он.
Денисенко приступит к исполнению обязанностей на следующей неделе.
Украинский институт будущего – это независимый аналитический центр, основан в 2016 году и занимается прогнозами возможных сценариев развития страны, формулирует рекомендации и оценки событиям в Украине, предлагает площадку для дискуссий.