Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив заявил, что его разработки понадобились только этой политической силе.

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив присоединился к партии "За майбутнє", об этом политическая сила сообщила 29 сентября в своем Facebook.

Эксперт заявил, что решил уйти из исследовательской работы в политику, потому что за четыре года работы в Украинском институте будущего ему удалось сформировать мощный аналитический центр с продуктами мирового уровня, но все эти разработки понадобились только партии "За майбутнє".

"Последний год мне стало реально тяжело. Я смотрю в глаза своим экспертам и вижу, как они теряют веру в смысл что-то делать. Новый доклад, новое исследование, новая стратегия, новая концепция трансформации... Куда это? Для чего мы это делаем? Мы прогнозируем много событий очень точно, но, даже когда оказывается, что мы правы, никто не делает никаких выводов", – сказал Андрусив.

Он считает, что название партии соответствует ее идеологическим принципам и в этом ее отличие от других политических сил.

"Некомпетентность власти – проблема. Но отсутствие запроса на профессиональный продукт – катастрофа. Именно поэтому я принял решение вернуться в политику. Это решение я принял с политической партией "За майбутнє". В ближайшее время страну будут ждать серьезные изменения. И надо сделать все, чтобы не было "как всегда", – заявил исполнительный директор Украинского института будущего.