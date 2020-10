Украинский институт будущего запустит проект "Школа государственной политики Ли Куан Ю"

23 октября в Украине стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций". Участники смогут прослушать восемь лекций в реальном времени от топовых спикеров Университета Сингапура.

Украинский институт будущего (UIF) запускает проект от Национального университета Сингапура "Школа государственной политики Ли Куан Ю". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба организаторов.

23 октября в Украине стартует онлайн-курс "Государственное управление и лидерство в эпоху инноваций". Это восемь лекций по полтора часа в реальном времени на платформе Zoom.

"Лекторы представят практические кейсы современности. Джеймс Крабтри, который работал многолетним корреспондентом Financial Times, The Gurdian, The New York Times, расскажет, как Сингапур коммуницирует о ситуации с COVID-19 со своими гражданами", – сказано в сообщении.

Участники проекта смогут пообщаться с топовыми спикерами легендарного университета, понять тонкости управления политической турбулентностью, овладеть особенностями коммуникации при осуществлении государственной политики.

UIF обеспечит перевод курса на украинский язык.

"По окончании курсов каждый участник получит образование мирового уровня и диплом международного образца", – отметили в пресс-службе.

Ли Куан Ю – первый премьер-министр Сингапура, возглавлял правительство Сингапура с 1959-го по 1990 год. Его называют автором "экономического чуда". При нем Сингапур из страны "третьего мира" превратился в один из главных финансовых центров мира. Также город вошел в тройку мировых лидеров по уровню жизни населения.