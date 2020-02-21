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Умер ученый Теслер, придумавший компьютерные команды "вырезать", "копировать" и "вставить"

Ларри Теслер, чей принцип выделения и вставки широко используется в компьютерах более 30 лет, скончался в возрасте 74 лет.

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Копирование и вставку изобрели в начале 80-х
Копирование и вставку изобрели в начале 80-х
Фото: pexels.com

17 февраля в США скончался ученый, компьютерный разработчик Ларри Теслер, придумавший широко применимые ныне команды "вырезать", "копировать" и "вставить". Об этом сообщила в Facebook корпорация Xerox, в которой работал Теслер.

Ученому было 74 года.

"Ваш рабочий день стал проще благодаря элегантно простым, но революционным идеям Ларри", – сказано в некрологе.

https://www.facebook.com/XeroxCorp/posts/10158098792084859:0

Помимо Xerox, Теслер сотрудничал с Amazon и Yahoo. Изобретение принципа выделения и вставки элементов относится к началу 1980-х, когда он работал в компании Apple вместе со Стивом Джобсом, сообщает AFP.

Разработчики почерпнули идею в старомодном редактировании, когда части печатного текста вырезались ножницами и прикреплялись в другом месте с помощью клея.

Впервые команды "вырезать", "копировать" и "вставить" вошли в программное обеспечение компьютера Lisa – разработки Apple 1983 года. В 1984-м они применялись в первой версии компьютера Macintosh.

Теги: США, Yahoo, Apple, компьютеры, программное обеспечение, Amazon
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