Умер украинский правозащитник, политзаключенный советских времен Овсиенко

"Последние годы господин Василий болел. На этой неделе мы обсуждали с его племянниками перевод в лучшее место для реабилитации и лечения. Это был великий и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", – пишет Кипиани.

Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967–1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Весной 1968 года изготовил несколько фотоотпечатков работы Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?". Распространял украинский самиздат в среде студентов.

В 1973 году его впервые арестовали по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды за распространение самиздата и приговорили к четырем годам лишения свободы в лагерях строгого режима.

Освободившись в марте 1977-го, жил под административным надзором в родном селе и работал в колхозе художником-оформителем.

В 1979 году был приговорен к трем годам лишения свободы "за сопротивление милиции". А в 1981 году снова осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду, провел в лагере семь лет.

Отбывал наказание в лагере особого режима ВС-389/36 в селе Кучино Чусовского района Пермской области вместе с поэтом Василием Стусом и другими украинскими политзаключенными.

После помилования участвовал в экспедиции в Пермские лагеря по перезахоронению Стуса, Олексы Тихого, Юрия Литвина. Также был координатором программы Харьковской правозащитной группы.