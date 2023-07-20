ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Умер украинский правозащитник, политзаключенный советских времен Овсиенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Овсиенко умер после продолжительной болезни
Овсиенко умер после продолжительной болезни
Фото: Igor Kulyk / Facebook

На 75-м году жизни после продолжительной болезни умер украинский общественный деятель, диссидент и политический заключенный советских времен Василий Овсиенко. Об этом вечером 19 июля сообщил редактор сайта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани.

"Последние годы господин Василий болел. На этой неделе мы обсуждали с его племянниками перевод в лучшее место для реабилитации и лечения. Это был великий и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", – пишет Кипиани.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/pfbid0nwoi3t6vugYwBsAcCu6kvBpt9YRpoo8xk8CXLjVPvHRsPHcnWXF6GrySPDtj3Lsil

Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967–1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Весной 1968 года изготовил несколько фотоотпечатков работы Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?". Распространял украинский самиздат в среде студентов.

В 1973 году его впервые арестовали по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды за распространение самиздата и приговорили к четырем годам лишения свободы в лагерях строгого режима.

Освободившись в марте 1977-го, жил под административным надзором в родном селе и работал в колхозе художником-оформителем.

В 1979 году был приговорен к трем годам лишения свободы "за сопротивление милиции". А в 1981 году снова осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду, провел в лагере семь лет.

Отбывал наказание в лагере особого режима ВС-389/36 в селе Кучино Чусовского района Пермской области вместе с поэтом Василием Стусом и другими украинскими политзаключенными.

После помилования участвовал в экспедиции в Пермские лагеря по перезахоронению Стуса, Олексы Тихого, Юрия Литвина. Также был координатором программы Харьковской правозащитной группы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, смерть, Василий Овсиенко, политзаключенные, болезнь, Вахтанг Кипиани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
Галина ГРИШИНА
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Галина ГРИШИНА
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии
К 88-летней Бардо вызвали "скорую" после того, как из-за жары у нее остановилось дыхание. Муж актрисы рассказал о ее самочувствии
Галина ГРИШИНА
Волонтер на дне рождения Залужного получила от него в подарок Малыша Йоду и выставила его на аукцион в поддержку ВСУ. Фото
Волонтер на дне рождения Залужного получила от него в подарок Малыша Йоду и выставила его на аукцион в поддержку ВСУ. Фото
Галина ГРИШИНА
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и листья на растениях не будут желтеть. Эксперт рассказал, как в жару эффективно защитить огурцы и помидоры (156241)
2
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (41662)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (40657)
4
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина (35895)
5
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (31724)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (30811)
7
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (26923)
8
"Мы понимали, что поженимся, с самого начала отношений". Дорофеева рассекретила, какая фамилия у нее будет после свадьбы с Кацуриным (24702)
 
 
 
 