Умер выдающийся украинский филолог Александр Пономарив

Украинский языковед, заместитель председателя Всеукраинского общества "Просвіта" Александр Пономарив умер 14 октября.

Пономарив написал более 250 научных и научно-популярных работ Фото: univ.kiev.ua

14 октября в возрасте 84 лет скончался известный украинский филолог, заместитель председателя Всеукраинского общества "Просвіта" Александр Пономарив. Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Сегодня на Покров умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал у меня украинский язык. Вечная память и соболезнования близким", – отметил нардеп.

По информации Княжицкого, похороны Пономарива состоятся 17 октября.

29 июня Пономарива госпитализировали в тяжелом состоянии, он сломал два спинных позвонка во время падения.

Пономарив – украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель, доктор филологических наук и профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Он автор более 250 научных работ по истории и культуре украинского языка. Также он автор и редактор словарей различных типов, учебников и учебных пособий по украинскому языку.