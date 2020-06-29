Украинского филолога Пономарива госпитализировали в тяжелом состоянии

Украинский филолог Александр Пономарив сломал два спинных позвонка во время падения, сообщил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвиненко.

Известный украинский филолог Александр Пономарив находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом заявил заместитель директора Центра коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Литвиненко в Facebook.

Литвиненко отметил, что у филолога поврежден позвоночник.

"Упал, сломал два позвонка спинных. Недавно сделали операцию, есть надежда, что сможет ходить. Сейчас лежит", – отметил он в комментариях к посту.

Пономарив – украинский языковед, переводчик, публицист, общественный деятель, доктор филологических наук и профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Он автор более 250 научных работ по истории и культуре украинского языка. Также он автор и редактор словарей различных типов, учебников и учебных пособий по украинскому языку.