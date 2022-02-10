Умерла невестка Геннадия Кернеса

"Любимая, ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив после себя две яркие звезды – наших замечательных детей. Ты согревала и воодушевляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью", – отметил Кернес.

Он написал, что надеялся, что жена сможет преодолеть "чудовище-болезнь".

Издание Newsroom со ссылкой на источник сообщило, что жена Кернеса не справилась с болезнью. Яна Кернес вела частную нотариальную практику. У пары двое детей – дочь Кира и сын Лука.