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Увеличено количество участков, где полиция использует приборы TruCAM – Нацполиция Украины

С 29 июля количество участков, на которых полицейские будут использовать приборы TruCAM для измерения скорости автомобилей, увеличится на 43, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД в Украине заработала с 1 июня
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД в Украине заработала с 1 июня
Фото: depositphotos.com

С 29 июля на дорогах Украины увеличится количество участков, на которых полицейские используют приборы TruCAM для измерения скорости автомобилей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексея Билошицкого.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM. С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и расширены пять уже существующих участков, где патрульные могут измерять скорость прибором TruCAM. Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения проводиться на 252 участках. Наша цель – предотвратить эти правонарушения и приучить водителей быть ответственными на дороге", – подчеркнул чиновник.

С полным перечнем участков, на которых полиция может использовать приборы TruCAM, можно ознакомиться здесь.

Билошицкий напомнил, что перед участком, на котором ведется измерение скорости, должен быть установлен дорожный знак о фото- и видеофиксации, а в месте проведения фиксации должен стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3183593408393995

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Теги: МВД, Украина, ДТП, авария, ПДД, видеофиксация, Нацполиция, Алексей Билошицкий, нарушение
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