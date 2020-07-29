Увеличено количество участков, где полиция использует приборы TruCAM – Нацполиция Украины

С 29 июля количество участков, на которых полицейские будут использовать приборы TruCAM для измерения скорости автомобилей, увеличится на 43, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий.

С 29 июля на дорогах Украины увеличится количество участков, на которых полицейские используют приборы TruCAM для измерения скорости автомобилей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МВД Украины со ссылкой на первого заместителя начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексея Билошицкого.

"Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM. С сегодняшнего дня появится еще 43 новых и расширены пять уже существующих участков, где патрульные могут измерять скорость прибором TruCAM. Места измерения – аварийно-опасные участки автодорог и места концентрации ДТП, совершенных из-за превышения скорости. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения проводиться на 252 участках. Наша цель – предотвратить эти правонарушения и приучить водителей быть ответственными на дороге", – подчеркнул чиновник.

С полным перечнем участков, на которых полиция может использовать приборы TruCAM, можно ознакомиться здесь.

Билошицкий напомнил, что перед участком, на котором ведется измерение скорости, должен быть установлен дорожный знак о фото- и видеофиксации, а в месте проведения фиксации должен стоять служебный автомобиль полиции с включенными синими проблесковыми маячками.

Система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.