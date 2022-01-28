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"Узнал о себе много нового". Депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ установил в соцсети флаг РФ

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Хоришко родился в 1982 году, в облсовете представляет ОПЗЖ
Хоришко родился в 1982 году, в облсовете представляет ОПЗЖ
Фото: oblrada.dp.gov.ua

Депутат Днепропетровского областного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Хоришко 27 января в Facebook добавил на свое фото флаг России. Об этом пишет "Цензор.НЕТ".

По информации журналистов, после публикации флага Хоришко пожаловался, что начал получать личные сообщения "с негативной оценкой своего выбора".

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", – написал он.

Сейчас профиль Хоришко в соцсети недоступен. Скриншот аккаунта сделал "Цензор.НЕТ".

Скриншот: censor.net
Скриншот: censor.net

Хоришко родился в 1982 году, он является директором предприятия "Эко-Союз Синельниково". С 2016 года учится в Высшей школе менеджмента в польском городе Легнице, сообщил сайт Днепропетровского облсовета.

Контекст:

Украинцы 26 января на фоне угрозы вторжения РФ запустили патриотический флешмоб в Facebook. Пользователи соцсети устанавливают на аватарки сине-желтые флаги в качестве символа единства. В числе тех, кто это сделал, – украинские политики, чиновники, журналисты.

Теги: Россия, Украина, депутаты, флешмоб, флаг, Днепропетровская область, вторжение, политика, соцсети, облсовет, ОПЗЖ
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