"Узнал о себе много нового". Депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ установил в соцсети флаг РФ

Хоришко родился в 1982 году, в облсовете представляет ОПЗЖ Фото: oblrada.dp.gov.ua

По информации журналистов, после публикации флага Хоришко пожаловался, что начал получать личные сообщения "с негативной оценкой своего выбора".

"Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового", – написал он.

Сейчас профиль Хоришко в соцсети недоступен. Скриншот аккаунта сделал "Цензор.НЕТ".

Скриншот: censor.net

Хоришко родился в 1982 году, он является директором предприятия "Эко-Союз Синельниково". С 2016 года учится в Высшей школе менеджмента в польском городе Легнице, сообщил сайт Днепропетровского облсовета.