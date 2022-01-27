Украинцы запустили в соцсети Facebook патриотический флешмоб

Украинцы размещают на своих аватарках флаг Украины как символ единства Фото: depositphotos.com

Для члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого аватарки с флагом вернули ощущения, которые не акцентировались со времен Майдана.

"В них и единство разностей, которое хотя не выставлялось на витрину, незримо присутствовало все эти годы. И уже более зрелая сдержанность формы. И понимание невероятной силы, стоящей за каждой декларацией любви", – написал он.

Скриншот: Yevhen Hlibovytsky / Facebook

Украинская журналистка, ведущая Общественного Мирослава Барчук сообщает, что для нее участие во флешмобе – ни с чем не сравнимое чувство единения.

"Не знаю, какие испытания у нас впереди, что нам всем вместе придется пройти, чтобы сохранить государство. Но вот в этот момент меня разрывает от благодарности и восхищения, что у меня есть шанс это видеть и быть частью этой силы, которая снова мобилизуется. И я абсолютно уверена, что эта сила восторжествует", – пишет она.

Скриншот: Мирослава Барчук / Facebook

Депутат Киевсовета от партии "Голос" Тарас Козак считает, что в нынешних условиях военной угрозы Украине со стороны РФ флаг Украины на аватарке не просто обозначает место жительства или гражданство.

"В эти дни это символ проукраинской позиции. Независимо от политических предпочтений или других внутренних дискуссий", – отметил он.

Депутат дал подробную инструкцию, как установить флажок на свою аватарку:

Скриншот: Тарас Козак / Facebook

Международный фонд "Відродження" разместил в Facebook шутливую аватарку американского финансиста Джорджа Сороса, на которой тоже есть украинский флаг.

Скриншот: Міжнародний фонд "Відродження" / Facebook

Обновили свои аватарки пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко...

Скриншот: Петро Порошенко / Facebook

...экс-министр внутренних дел Арсен Аваков...

Скриншот: Арсен Аваков / Facebook

...бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк...

Скриншот: Зорян Шкиряк / Facebook

...народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко...

Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

...и много других известных украинцев.