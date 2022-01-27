ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Украинцы запустили в соцсети Facebook патриотический флешмоб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы размещают на своих аватарках флаг Украины как символ единства
Украинцы размещают на своих аватарках флаг Украины как символ единства
Фото: depositphotos.com

В социальной сети Facebook запущен патриотический флешмоб, к которому присоединились многие известные политики, журналисты и общественные деятели: они устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги в качестве символа единства.

Для члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгения Глибовицкого аватарки с флагом вернули ощущения, которые не акцентировались со времен Майдана.

"В них и единство разностей, которое хотя не выставлялось на витрину, незримо присутствовало все эти годы. И уже более зрелая сдержанность формы. И понимание невероятной силы, стоящей за каждой декларацией любви", – написал он. 

Скриншот: Yevhen Hlibovytsky / Facebook
Скриншот: Yevhen Hlibovytsky / Facebook

Украинская журналистка, ведущая Общественного Мирослава Барчук сообщает, что для нее участие во флешмобе – ни с чем не сравнимое чувство единения.

"Не знаю, какие испытания у нас впереди, что нам всем вместе придется пройти, чтобы сохранить государство. Но вот в этот момент меня разрывает от благодарности и восхищения, что у меня есть шанс это видеть и быть частью этой силы, которая снова мобилизуется. И я абсолютно уверена, что эта сила восторжествует", – пишет она. 

Скриншот: Мирослава Барчук / Facebook
Скриншот: Мирослава Барчук / Facebook

Депутат Киевсовета от партии "Голос" Тарас Козак считает, что в нынешних условиях военной угрозы Украине со стороны РФ флаг Украины на аватарке не просто обозначает место жительства или гражданство. 

"В эти дни это символ проукраинской позиции. Независимо от политических предпочтений или других внутренних дискуссий", – отметил он.

Депутат дал подробную инструкцию, как установить флажок на свою аватарку:

Скриншот: Тарас Козак / Facebook
Скриншот: Тарас Козак / Facebook

Международный фонд "Відродження" разместил в Facebook шутливую аватарку американского финансиста Джорджа Сороса, на которой тоже есть украинский флаг. 

Скриншот: Міжнародний фонд "Відродження" / Facebook
Скриншот: Міжнародний фонд "Відродження" / Facebook

Обновили свои аватарки пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко...

Скриншот: Петро Порошенко / Facebook
Скриншот: Петро Порошенко / Facebook

...экс-министр внутренних дел Арсен Аваков...

Скриншот: Арсен Аваков / Facebook
Скриншот: Арсен Аваков / Facebook

...бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк...

Скриншот: Зорян Шкиряк / Facebook
Скриншот: Зорян Шкиряк / Facebook

...народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко...

Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook
Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

...и много других известных украинцев.

Контекст:

В марте 2021 года Россия начала стягивать войска к украинской границе и в оккупированный Крым. 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что за три недели РФ перебросила к западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь наращивает численность войск у границ с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в 200-километровой зоне от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряженности.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину, сказал, что действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

В опубликованном 20 января 2022 года интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.

21 января пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский говорил о Харькове как о гипотетическом сценарии. "То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", – подчеркнул спикер главы государства.

24 января Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе и причин для паники нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников 25 января заявил, что на сегодня нет информации о сформированной Россией ударной группировке для вторжения в Украину. Однако это не значит, что такого не может произойти в будущем, поэтому угроза сохраняется, добавил он. В то же время глава Минобороны уверен, что ВСУ "готовы дать отпор врагу" и готовить "тревожный чемоданчик" украинцам не нужно.

Теги: Украина, Facebook, флешмоб, флаг, соцсети, Патриот, украинцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
Вдова основателя Playboy подтвердила, что Хью Хефнер шантажировал своих моделей
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
"Вызывайте доктора, женщине плохо". Украинская ведущая заявила о поддержке Путина на фоне возможного вторжения России в Украину
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
Валевская в белом бикини показала декольте с верхнего ракурса
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
"Принцесса и король", "Папина девочка". Боец смешанных единоборств Макгрегор очаровал сеть фото с трехлетней дочерью
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
  "Надя чистая. Всегда. Белье чистое". Дурнев обсудил с мужем Дорофеевой, какой запах у ее белья
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
"Покинула жаркую Бразилию и вернулась в холодный Париж". Кунаки пришла на модный показ в шубе с капюшоном
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
В продолжении "Секса в большом городе" российских женщин назвали проститутками. Они объявили сериалу бойкот
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
48-летняя Клум высунула язык и потрусила на камеру пятой точкой под свой трек
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Наделали печенья формы неказистой". Виторган показал, как провел время с сыном от Собчак
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
"Вульгарность никого не украшает", "Что это за подруга у вас такая голая?" Поклонники Сумской возмутились образом Тины Кароль
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
Ван Дамм показал, как отдыхает с чашкой кофе на открытом балконе в Париже. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (291487)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (147303)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (134997)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (95260)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (88949)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (84788)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (70283)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (52923)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS