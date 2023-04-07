В Днепре священнику, подозреваемому в развращении дочерей, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – прокуратура

Священнослужителю УПЦ МП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, отметили в Днепропетровской областной прокуратуре Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура / Facebook

Об этом 7 апреля сообщается в Facebook Днепропетровской областной прокуратуры.

О задержании священника УПЦ МП в Днепре сообщил 6 апреля пресс-центр Офиса генпрокурора. По данным следствия, после смерти жены в течение длительного времени он совершал развратные действия в отношении девочек 13 и 15 лет, оставаясь дома наедине с ними. Дети рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

"В настоящее время священнослужителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", – указали в Днепропетровской областной прокуратуре.