В Харькове издали книгу умершей от COVID-19 журналистки Васильевой

В книгу вошли сообщения Васильевой в Facebook с 2012 года Фото: Марусина книжка / Facebook

Книгу презентовали в Харькове 31 августа. В нее вошли сообщения Васильевой в Facebook с 2012 года – короткие рассказы о себе, сыновях, родителях, власти, свободе и мопсах.

"В Маруськи был талант видеть что-то смешное и ироничное в совершенно простых вещах. Ее зарисовки – даже не о каких-то важных событиях. Она умела делать зарисовки, которые вызывают улыбку и смех: просто шла мимо, увидела бабушку, которая продает цветы. И она умела об этом рассказать. Таким талантом наделен не каждый", – рассказала артдиректор книги Анна Гин.

Сборник "Это я" вышел в издательстве Folio тиражом 1000 экземпляров на средства харьковского бизнесмена Юрия Сапронова. Деньги от продажи перечислят сыновьям журналистки – старшему Илье и младшему Ярославу, которому в этом месяце исполнится 18.

"У книги было две цели: увековечить Марусин литературный талант и поддержать ребят материально", – рассказала на презентации Гин.

Купить книгу Васильевой можно, написав в личные сообщения Facebook-страницы "Марусина книжка". Ее цена – 250 грн.