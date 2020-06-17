В Харькове разоблачили группировку неонацистов во главе с гражданином РФ – СБУ

В ходе обысков по месту проживания организатора группы было изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "Третьего рейха", оружие, патроны и взрывчатые устройства, сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность неонацистского радикального центра, который возглавлял гражданин РФ. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что следственные действия проходили одновременно в Киеве и Харькове.

По данным следствия, участники группы – последователи идеологии австралийского террориста Брентона Тарранта, который пропагандирует этнический и культурный геноцид, призывает к терактам и массовым убийствам. Для популяризации своих взглядов злоумышленники занимались изготовлением и распространением экстремистской литературы. Запрещенную нацистскую символику они печатали в собственной подпольной типографии в Харькове. Еще часть материалов неонацисты получали из РФ. Агитационная литература распространялась на тайных собраниях и во время тематических вечеринок.

Также оперативники СБУ задокументировали распространение злоумышленниками материалов террористической тематики через Telegram-каналы и закрытые сообщества в социальных сетях с общей аудиторией более 3 тыс. человек.

В ходе обысков по адресу проживания организатора группы и по местам изготовления полиграфии изъято более 300 экземпляров нацистских изданий, флаги "Третьего рейха", оружие, патроны, взрывчатые устройства, компьютеры, с которых администрировались сообщества в соцсетях, и чеки на доставку запрещенной литературы из-за рубежа.

Как уточнили в СБУ, ранее оперативники спецслужбы изъяли в Харькове экстремистскую литературу тиражом в 200 копий.