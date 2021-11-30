В Харькове впервые модернизировали командирский танк

На танк установили телевизионную систему наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, спутниковую навигацию и командирскую башню с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм. Были заменены приборы освещения, радиостанция, аппаратура внутренней связи и коммутации, передние щитки и т.д.

Обновленный танк получил дополнительный фильтр грубой очистки топливной системы подогревателя котла, еще одну камеру наблюдения для командира с дальностью обнаружения до 2 тыс. м, усиленную защиту пулемета НСВТ и топливных баков, зеркала заднего вида, передние резинометаллические экраны.

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