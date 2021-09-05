Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату

О том, хотел ли бы Залужный "проехаться танком по Красной площади", у него спросила зрительница.

"Пожалуй, да. ["С флагом, с музыкой?"] Да. Честно. И по Арбату тоже. Но аккуратно, потому что это памятник. А то – символ", – ответил главнокомандующий ВСУ.

Он также обратился к украинцам с призывом верить Вооруженным силам Украины.