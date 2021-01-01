В Киеве будут чествовать каждого из героев Небесной сотни

Музей Революции достоинства положил начало новой традиции. В день рождения каждого из героев Небесной сотни в Киеве будет звучать Колокол достоинства и появится цветок.

Национальный музей Революции достоинства с 1 января 2021 года начинает практику персонального чествования каждого из героев Небесной сотни. Об этом сообщила пресс-служба музея.

"Этим мы хотим выразить Небесной сотне чувство благодарности за их гражданский выбор, героический подвиг и самоотверженность, а также предоставить возможность посетителям аллеи Героев Небесной сотни узнать больше о погибших во время Революции достоинства", – отметили в музее.

В день рождения героя Небесной сотни перед Колоколом достоинства будет появляться портрет героя, живой цветок, а также будет звучать памятный колокол.

1 января в присутствии родственников почтили память героя Небесной сотни Александра Бадеры. Об этом пресс-служба музея сообщила в Facebook.

"Начали традицию. В день рождения каждого героя Небесной сотни теперь на мемориале ударяет Колокол достоинства и появляется цветок", – сказано в посте.

По информации музея, в январе в мемориальном комплексе почтят память 11 героев Небесной сотни.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.