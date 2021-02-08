В Киеве попрощались с отцом Суркисов. На церемонию пришли Кучма, Кравчук, Ющенко, Ахметов и Коломойский. Фото

7 февраля в Киеве похоронили Михаила Суркиса – отца народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса и украинского бизнесмена, президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, который скончался на 102-м году жизни. На церемонию прощания пришли многие известные политики, бизнесмены, общественные деятели, в том числе бывшие президенты Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, а также бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

7 февраля в Киеве провели в последний путь Михаила Суркиса – отца народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса и украинского бизнесмена, президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, сообщается на сайте киевской команды.

Суркис скончался 4 февраля на 102-м году жизни.

Церемония прощания состоялась на НСК "Олимпийский". Ее посетили многие известные политики, бизнесмены, журналисты и общественные деятели, в том числе бывшие президенты Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, мэр Киева Виталий Кличко с братом, боксером Владимиром Кличко, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Сергей Левочкин, основатель интернент-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.

Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Игорь Суркис. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Владимир и Виталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Игорь и Григорий Суркис. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Фото: fcdynamo.kiev.ua

"Это был человек с большой буквы. Мудрец. Человек, который видел столько в своей жизни, сколько нельзя прочитать ни в одной книге. Он обладал невероятным оптимизмом, невероятной жаждой жизни. Он воспитал двух замечательных сыновей, которые столько сделали для Украины. Он очень любил своих внуков и правнуков... Я бы очень хотел, чтобы все, кто сегодня присутствует на этом печальном событии, прожили столько же, сохранили такую ясность ума, такое большое сердце и такое ощущение жизни", – сказал Гордон в комментарии YouTube-каналу ФК "Динамо".

Григорий Суркис, Ринат Ахметов, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Юрий Бойко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Семье Суркисов выражают соболезнования Леонид Кучма с супругой Людмилой Кучмой и Виктор Пинчук с супругой Еленой Пинчук. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Семья Суркисов у гроба. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Суркиса похоронили на Берковецком кладбище рядом с супругой Риммой Яковлевной, которая скончалась в 2014 году.

Михаил Давидович Суркис родился в 1919 году в Одесской области. В марте 1942 года досрочно окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию в Самаре и был отправлен на фронт под Сталинградом.

"После Сталинграда была Курская дуга, а потом – Украина и на Берлин. 28 апреля 45-го мы уже из автоматов-пистолетов на аэродроме Шенефельд стреляли", – рассказал он в интервью Гордону в 2017 году.

Суркис награжден орденом Отечественной войны, двумя ордена Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".

На церемонии прощания присутствовал почетный караул. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

После войны Суркис работал врачом-невропатологом в одной из киевских поликлиник, в общем этой профессии он посвятил более 60 лет.

В возрасте 96 лет Суркис перенес операцию на открытом сердце, ее провел известный украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

В том же интервью Гордону в 2017 году на вопрос, в чем секрет его долголетия, Суркис ответил, что, скорее всего, в генах и отношении к жизни.

"Стараюсь быть спокойным, но принципиальным во всех отношениях, – сказал он. – А о смерти я вообще не думаю. Я знаю, что смерть – это конец жизни, финал, а финалы везде есть: в футболе, спектакле... Рано или поздно конец наступает – так зачем такими мыслями терзаться? Какое от этого удовольствие? А мой принцип таков: от всего в жизни надо удовольствие получать, даже от встречи с недругами".