В Киеве попрощались с отцом Суркисов. На церемонию пришли Кучма, Кравчук, Ющенко, Ахметов и Коломойский. Фото

7 февраля в Киеве провели в последний путь Михаила Суркиса – отца народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса и украинского бизнесмена, президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, сообщается на сайте киевской команды.
Суркис скончался 4 февраля на 102-м году жизни.
Церемония прощания состоялась на НСК "Олимпийский". Ее посетили многие известные политики, бизнесмены, журналисты и общественные деятели, в том числе бывшие президенты Леонид Кучма, Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, мэр Киева Виталий Кличко с братом, боксером Владимиром Кличко, народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и Сергей Левочкин, основатель интернент-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и главный редактор издания Алеся Бацман.
"Это был человек с большой буквы. Мудрец. Человек, который видел столько в своей жизни, сколько нельзя прочитать ни в одной книге. Он обладал невероятным оптимизмом, невероятной жаждой жизни. Он воспитал двух замечательных сыновей, которые столько сделали для Украины. Он очень любил своих внуков и правнуков... Я бы очень хотел, чтобы все, кто сегодня присутствует на этом печальном событии, прожили столько же, сохранили такую ясность ума, такое большое сердце и такое ощущение жизни", – сказал Гордон в комментарии YouTube-каналу ФК "Динамо".
Суркиса похоронили на Берковецком кладбище рядом с супругой Риммой Яковлевной, которая скончалась в 2014 году.
Михаил Давидович Суркис родился в 1919 году в Одесской области. В марте 1942 года досрочно окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию в Самаре и был отправлен на фронт под Сталинградом.
"После Сталинграда была Курская дуга, а потом – Украина и на Берлин. 28 апреля 45-го мы уже из автоматов-пистолетов на аэродроме Шенефельд стреляли", – рассказал он в интервью Гордону в 2017 году.
Суркис награжден орденом Отечественной войны, двумя ордена Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".
После войны Суркис работал врачом-невропатологом в одной из киевских поликлиник, в общем этой профессии он посвятил более 60 лет.
В возрасте 96 лет Суркис перенес операцию на открытом сердце, ее провел известный украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.
В том же интервью Гордону в 2017 году на вопрос, в чем секрет его долголетия, Суркис ответил, что, скорее всего, в генах и отношении к жизни.
"Стараюсь быть спокойным, но принципиальным во всех отношениях, – сказал он. – А о смерти я вообще не думаю. Я знаю, что смерть – это конец жизни, финал, а финалы везде есть: в футболе, спектакле... Рано или поздно конец наступает – так зачем такими мыслями терзаться? Какое от этого удовольствие? А мой принцип таков: от всего в жизни надо удовольствие получать, даже от встречи с недругами".