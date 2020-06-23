В Киеве в суд подали иск о "секретных биолабораториях" США в Украине

Общественная организация "Сознательная Украина" просит Окружной админсуд Киева обязать украинские и американские ведомства отреагировать на информацию о якобы существовании в Украине "секретных биолабораторий" США.

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) обратились с иском по поводу сведений о якобы существующих в Украине военных биологических лабораториях США. Об этом 22 июня проинформировал сайт суда.

"Поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения Украины, Министерству иностранных дел Украины и министерству обороны США в лице посольства США в Украине. Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИД и посольства США в Украине относительно отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержении обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США и обязать ответчиков опубликовать такие заявления", – говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что вопрос об открытии производства по административному делу еще решается.

15 апреля на сайте пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту Владимиру Зеленскому, а также к руководителям Минздрава, Службы безопасности и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием предоставить информацию о "работе в Украине 15 военных биолабораторий США".

22 апреля посольство США в Украине опровергло "создание военных лабораторий" и напомнило о существующей много лет программе сотрудничества США и Украины в области предотвращения биологических угроз.

27 апреля канал "1+1" выпустил репортаж "Секретных материалов", в котором утверждалось, что "европейские журналисты нашли больше 4 тыс. лабораторий, где под прикрытием исследований американцы создают новые вирусы", на что обратило внимание профильное издание "Детектор медиа". После этого сюжет был удален из YouTube-канала.

Представитель Государственного департамента США Джордж Кент 6 мая заявил, что информация о якобы "американских биолабораториях" в Украине является российским фейком. 8 мая озвученные в сюжете слухи опровергла и Служба безопасности Украины.

8 мая "1+1" заявил о намерении продолжать "расследование" о деятельности якобы существующих в Украине секретных биологических лабораторий США.