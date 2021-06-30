В киевском медцентре руководство присвоило 6,3 млн грн на фиктивных зарплатах – СБУ

По данным СБУ, главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру меучреждения сообщили о подозрении Фото: depositphotos.com

Правоохранители установили хищение более 6,3 млн грн, выделенных на заработную плату медперсонала. В СБУ отметили, что коррупционная схема действовала в течение семи лет – с 2013-го по 2019 год.

По данным следствия, должностные лица наладили механизм присвоения бюджетных денег через фиктивное трудоустройство в медучреждение. Для реализации схемы они привлекли своих знакомых, которых оформили на работу, и насчитывали им заработную плату. При этом фактически данные "сотрудники" не являлись на рабочие места, а их "зарплату" присваивали организаторы схемы.

В ходе обысков в служебных помещениях медицинского учреждения, а также одной из столичных райгосадминистраций правоохранители обнаружили документы с доказательствами противоправной деятельности.

Главному врачу, трем его заместителям и главному бухгалтеру меучреждения сообщили о подозрении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 12 лет лишения свободы.