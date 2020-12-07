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СБУ рассказала о хищении на миллион командирами воинской части в Полтавской области

Командиры воинской части в Полтавской области организовали схему, по которой выводили 30% от суммы договора с поставщиками защитных элементов военного обмундирования, сообщила Служба безопасности Украины.

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Контрразведчики СБУ разоблачили схему растраты бюджетных денег на государственных закупках
Контрразведчики СБУ разоблачили схему растраты бюджетных денег на государственных закупках 
Фото: ssu.gov.ua

Командование одной из воинских частей в Полтавской области закупало военное обмундирование по завышенным ценам, ущерб от их действий для бюджета составил более 1 млн грн, рассказали в пресс-центре Службы безопасности Украины в понедельник, 7 декабря.

Деятельность командиров разоблачили контрразведчики СБУ. Фигуранты организовали схему по присваиванию бюджетных денег на государственных закупках военного имущества – защитных элементов военного обмундирования по ценам выше рыночных, уточнили в ведомстве.

Разница в размере 30% от суммы договора с поставщиками продукции фигуранты забирали себе, сообщили в СБУ.

Территорию воинской части обыскали и нашли документацию, доказывающую противоправную деятельность. Образцы приобретенных товаров  изъяли, чтобы провести экспертизы.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, бюджет, Полтавская область, растрата, ущерб, хищения, обыски, имущество
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